Ascolti tv mercoledì 1 aprile 2020: il GF Vip si aggiudica lo scettro della serata, bene anche Rai Uno, ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio.

La serata di mercoledì 1 aprile 2020 ha visto in tv la semifinale della quarta edizione dl Grande Fratello Vip. La puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ha regalato, com’era previsto, tante sorprese, emozioni e colpi di scena inaspettati, tenendo il pubblico incollato al televisore fino a notte inoltrata. Tre eliminazioni e l’elezione di altri due finalisti ufficiali hanno caratterizzato la puntata. Ma non solo. Non sono mancate le tensioni, in particolare per Antonio Zequila, che è stato il primo eliminato della serata e ha reagito male al verdetto del pubblico, tanto da arrivare a dire di voler lasciare per sempre la televisione. L’attore ha avuto diversi scontri con altri concorrenti nel corso della serata, in particolare con Paola Di Benedetto, che alla fine è stata eletta finalista del programma. All”intrattenimento di Canale 5, la Rai ha deciso di ‘opporre’ la replica di ‘Stanotte a Firenze’, documentario condotto da Alberto Angela sulle bellezze del capoluogo toscano viste di notte. Ma chi ha vinto la serata in termini di ascolti? Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Gli ascolti tv di mercoledì 1 aprile 2020 hanno premiato il Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ha avuto un ottimo seguito durante la semifinale, raggiungendo quasi i 4 milioni di telespettatori, con uno share del 18.25%. Bene anche Rai Uno con la replica di ‘Stanotte a Firenze’. Il documentario condotto da Alberto Angela è stato visto da circa 3 milioni e 400mila spettatori e ha raggiunto uno share del 12.58%.

Il film di Italia Uno ‘John Wick – Capitolo 2’ ha tenuto davanti alla tv poco meno di 2 milioni e 700mila spettatori, raggiungendo uno share del 9.38%. 1 milione e 760mila spettatori, invece, per ‘Chi l’ha visto?’, in onda su Rai Tre. Il programma di Federica Sciarelli ha registrato un notevole calo in termini di ascolti, ottenendo uno share del 6,62%. 6,5% di share, invece, per ‘Fuori dal Coro’, in onda su Rete 4, che è stato seguito da circa 1 milione e 600mila persone. Rai Due ha proposto la replica di Maltese – Il Romanzo del Commissario, che è stato visto da 1 milione e 400mila spettatori, con uno share del 4.9%. 913mila spettatori e share del 3.06%, infine, per Atlantide, in onda su La7.