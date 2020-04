Chi è Cristina Marino: scopriamo insieme l’età, la carriera cinematografica e qualcosa in più sulla relazione con l’attore Luca Argentero

Cristina Marino è balzata agli onori della cronaca rosa degli ultimi tempi per essere la compagna di uno degli attori più amati e apprezzati nel panorama cinematografico Italiano: Luca Argentero. Ma anche lei, così come il compagno, non è estranea a questo mondo, anzi… La giovane Cristina negli anni scorsi ha preso parte a pellicole che poi hanno avuto molto successo, facendola conoscere a milioni di fan. Attualmente la donna è alle prese con la sua prima gravidanza, che presto darà alla luce il frutto dell’amore con Argentero. Ma adesso scopriamo qualcosa in più su questa bellissima donna, come la sua età, la carriera e come ha conosciuto il compagno.

Chi è Cristina Marino: età, carriera e la relazione con Luca Argentero

Cristina Marino nasce nel 1991 a Milano, da papà siciliano e mamma pugliese, che hanno assecondato la sua passione per la recitazione e la moda, sin dalla tenera età. La Marino infatti è testimonial sin da bambina di numerosi spot pubblicitari per il piccolo schermo, che inizieranno a far conoscere il suo nome, oltre che il suo volto. Dopo i primi spot la ragazza inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda, diventando modella e indossatrice per svariati brand. Ma è nel 2009 che la sua carriera subisce una svolta… La Marino viene scelta per interpretare il ruolo da protagonista nel film per ragazzi Amore 14 di Federico Moccia. Cristina interpreta il ruolo di Stefania Borzilli, adolescente e liceale conosciuta per aver avuto rapporti intimi con un ragazzo francese. Dopo quell’esperienza la rivedremo sul grande schermo nel 2013 in ‘Casa e Bottega e poi nel 2015 in ‘Vacanze ai Caraibi’. Appassionata di sport ha aperto un canale in cui tratta l’attività fisica e il benessere psicofisico. Il blog è curato da lei stessa e si chiama BefancyFit. Il suo canale Instagram è seguito da oltre 300 mila followers e qui posta foto non solo della sua vita quotidiana, ma anche dell’attuale relazione con Luca Argentero e i progressi della sua gravidanza.

Luca e Cristina si sono conosciuti proprio sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’ e sebbene pare che il loro amore sia nato proprio li, non sono state queste le motivazioni che hanno spinto l’attore a chiedere il divorzio dall’ex moglie Myriam Catania. Tra i due ci sono dieci anni di differenza e la prima apparizione pubblica risale a fine 2017. Lo scorso dicembre la coppia ha annunciato di aspettare il primo figlio.