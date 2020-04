Disney + tutte le novità del mese di aprile: documentari e live action

Quali sono i nuovi arrivi sulla piattaforma Disney + nel mese di aprile: dal Re Leone ai documentari.

In questi giorni di quarantena chi sta a casa sta trovando rifugio dalla noia nelle serie tv e nei film. Oltre alle piattaforme di streaming che abbiamo imparato a conoscere come Netflix, Amazon Prime Video, Now Tv… è arrivata da poco sul mercato anche Disney + e ha lanciato moltissimi nuovi contenuti per il mese di aprile. Se infatti fino ad oggi ci siamo immersi in alcuni grandi spettacoli Disney, Pixar, Marvel e legati alla saga di Star Wars, non mancano anche molte curiosità per i più piccoli e l’arrivo di un live action molto atteso dal pubblico a casa.

Le novità di aprile

Molti fan si erano accorti, infatti, che all’appello nei contenuti di Disney Plus mancavano alcuni titoli importanti. Il team della piattaforma ha fatto sapere però che piano piano arriveranno tutti i film mancanti e infatti, già per aprile, possiamo aprire le braccia ad alcuni contenuti nuovi che ci terranno col fiato sospeso.

Il Re Leone: dal 10 aprile vedremo finalmente il live action di questo grande classico dei cartoni. Diretto da Jon Favreau questo film unisce le tecniche del live action con immagini realizzate al computer estremamente realistiche. Si parte quindi per un viaggio nella savana con Simba, Nala, Timon, Pumbaa e i temutissimi branchi di iene capitante da Scar.

La Famiglia di Elefanti: in streaming da oggi questo film diretto da Mark Linfield, co-diretto da Vanessa Berlowitz e Alastair Fothergill, e prodotto da Mark Linfield, Vanessa Berlowitz e Roy Conli, racconta la storia di Shani e del suo cucciolo Jomo. I due, assieme al branco partono per un viaggio epico per centinaia di chilometri nel deserto del Kalahari. A raccontare il viaggio ci sarà la straordinaria voce di Elisa.