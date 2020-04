Luca Argentero aggiorna il suo profilo Instagram per dare un’anticipazione alla seconda puntata di Doc Nelle tue Mani in onda questa sera 2 aprile in prima serata su Rai Uno.

Questa sera 2 aprile in prima serata su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata della fiction con Luca Argentero, Doc Nelle tue Mani. La serie tratta le vicende del dottor Andrea Fanti che in seguito ad uno sparo alla testa, non ricorda più gli ultimi 12 anni di vita. La fiction è ispirata ad una storia vera, quella di Pierdante Piccione. Lui e l’attore che lo interpreta, Luca Argentero, sono spesso in contatto, come rivelato dallo stesso Pierdante in un’intervista. Così, il bell’attore, in vista della puntata di questa sera, ha lanciato un’anticipazione tramite il suo profilo Instagram. Ecco le sue parole.

Doc Nelle Tue Mani, Luca Argentero: “Manine sù per…”, il post a poche ore dalla seconda puntata

Luca Argentero invita tutti a seguire questa sera di 2 aprile 2020 in prima serata su Rai Uno la seconda puntata di Doc Nelle Tue Mani. Lo fa con un post su Instagram in cui fa i suoi complimenti all’autore della fiction, Jan Maria Michelini. La storia è ispirata a quella di Pierdante Piccione, un medico, oggi in prima linea per l’emergenza Coronavirus, che ha avuto un tragico incidente ed ha dimenticato i suoi ultimi 12 anni di vita. Un’ottimo inizio ha avuto la serie televisiva targata Rai: la prima serata ha avuto un vero e proprio boom di ascolti. Pronti per la seconda?

Luca scrive: “Questo Doc ha un papà, un padre putativo che lo ha curato in ogni singolo dettaglio, che lo ha accompagnato passo dopo passo fino a farlo diventare quello che è…Manine su’ per Jan Maria Michelini (aka Singarella): gli americani lo definiscono “showrunner”, io il “papà di Doc”“.