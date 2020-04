Elodie si è mostrata in look casalingo sui social: la giovane cantante è davvero incredibile senza trucco e spettinata. La reazione dei fan è stata sorprendente: ecco come si è mostrata.

Elodie è una delle cantanti più seguite in Italia: la sua voce ha catturato tutti quando era un’allieva di Amici di Maria De Filippi, oggi la sua musica si sente in tutte le radio e scala le classifiche. Ha incantato tutti anche sul palco dell’Ariston: con ‘Andromeda’ al Festival di Sanremo 2020 ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico in studio e da casa. E’ amata da tutti non solo per la sua voce ma anche per la sua incredibile bellezza: Elodie prima di intraprendere la strada del canto, faceva la modella. Poche ore fa ha scattato un selfie e lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram: volete vederla? Ecco come si è mostrata la cantante!

Elodie, il look casalingo: “Sgualcita”, come si mostra la cantante

Elodie è in casa, come tutti. L’emergenza Coronavirus obbliga tutti i cittadini all’isolamento domestico per evitare ulteriori contagi: così i VIP costretti a restare nelle proprie dimore, regalano intrattenimento ai loro fan con video, dirette e tanto altro! Elodie invece della diretta video, ha regalato poco fa uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Ecco di che si tratta:

La cantante scrive ‘Sgualcita’ e si mostra senza trucco, con i capelli al naturare ed un look casalingo. Sembra incredibile vero? Anche in versione ‘acqua e sapone’ Elodie riesce ad incantare tutti. Ed infatti sono migliaia i commenti degli utenti Instagram che hanno voluto fare i complimenti alla giovane cantante. “Bellissima”, “Che meraviglia”, “Sei vera”, “Bella anche così” sono solo alcuni dei tantissimi commenti esistenti sotto il post. Come dargli torto? Elodie è davvero incantevole.