GF Vip, Antonella Elia attacca proprio lei: “La bontà è un’altra cosa!”, ecco cosa ha dichiarato la concorrente del reality di Canale 5.

Siamo giunti ormai all’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello Vip. Si, perché mercoledì prossimo, 8 aprile, andrà in onda la finalissima della quarta edizione del reality show più spiato della tv. Un’edizione che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena, appassionando milioni di telespettatori. Merito senza dubbio del cast scelto dal conduttore Alfonso Signorini, che ha ‘rinchiuso’ nella casa personalità davvero interessanti. Personalità che , però, molto spesso non hanno evitato lo scontro. Come è accaduto tra Antonella Elia e Valeria Marini: la due showgirl, sin dai primi giorni di convivenza, hanno dimostrato poca simpatia reciproca. Le discussioni tra le due erano davvero continue. E, proprio qualche ora fa, durante una chiacchierata in cucina con i coinquilini, Antonella si è lasciata andare ad un commento su Valeria che non è passato inosservato. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, Antonella Elia attacca Valeria Marini: “La bontà è un’altra cosa!”

Di momenti indimenticabili, in questa edizione che sta per concludersi del GF Vip, ne abbiamo visti davvero tanti. Ma i telespettatori difficilmente dimenticheranno le continue liti tra Valeria Marini e Antonella Elia. Tra le due concorrenti non c’è mai stato feeling e, come abbiamo visto, non hanno fatto nulla per nasconderlo. E nonostante siano passate ormai settimane dall’uscita della Marini dalla Casa del GF Vip, Antonella Elia non sembra aver cambiato idea sul suo conto. Durante una chiacchierata con Patrick, Paolo, Aristide e Andrea, Antonella esprime il suo parere sulla Marini, ‘correggendo’ Patrick. Quest’ultimo infatti ha definito Valeria ‘buona, ma onnipresente’. Ma è l’aggettivo ‘buona’ a non aver convinto Antonella: “La bontà è un’altra cosa. La Marini non è buona!”. Insomma, Antonella non sembra aver cambiato idea sulla sua ex coinquilina. Nel frattempo, la Elia si gode la sua ultima settimana nella Casa da nominata. Si, perché lei, Patrick e Andrea Denver sono i tre concorrenti ancora in bilico: due di loro saranno ufficialmente finalisti del reality, mentre uno sarà eliminato all’inizio della prossima puntata.

Manca davvero pochissimo alla finalissima del GF Vip 4. Non ci resta che attendere mercoledì prossimo per scoprire chi saranno i sei finalisti ufficiali di questa edizione e, soprattutto, chi salirà sul gradino più alto del podio! I concorrenti non vedono l’ora di scoprire chi tra di loro è il più amato dal pubblico. E voi, per chi farete il tifo?