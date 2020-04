GF Vip, Antonella Elia si sfoga con Paola Di benedetto subito dopo la puntata: “Troppe cose non ci siamo dette”, ecco a chi si riferisce l’ex soubrette.

Il Grande fratello Vip è arrivato quasi alla fine. Ieri sera è andata in onda la semifinale del programma condotto da Alfonso Signorini, che ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti. Tre eliminazioni e l’elezione di altri due finalisti ufficiali hanno caratterizzato la serata di ieri. 7 concorrenti accederanno dunque all’ultima puntata, prevista per mercoledì prossimo, ma solo 6 si giocheranno la vittoria nella finalissima. Uno tra Patrick, Antonella e Denver sarà infatti eliminato a inizio puntata e non potrà contendersi il premio finale con gli altri compagni. La puntata di ieri ha visto numerosi colpi di scena. Antonio Zequila è stato eliminato e ha avuto tanti scontri con diversi concorrenti della casa, soprattutto con Paola Di Benedetto, che è stata invece eletta finalista insieme a Paolo Ciavarro. Eliminate anche Teresanna e Licia Nunez, che quando è uscita ha stupito tutti abbracciando Antonella Elia, con la quale era in cattivi rapporti da tempo. Le due, dopo un inizio in grande amicizia, si sono infatti irrimediabilmente allontanate. Ieri, però, Licia si è sentita di salutare con un abbraccio la sua ‘coinquilina’ e dopo la sua uscita ha detto che le piacerebbe chiarirsi con lei un giorno. Antonella, dal canto suo, ha avuto uno sfogo dopo la puntata, parlando con Paola Di Benedetto: ecco le sue parole.

GF Vip, Antonella Elia si sfoga con Paola dopo la puntata: “Troppe cose non ci siamo dette”, ecco a chi si riferisce

Dopo la puntata andata in onda ieri, i 7 finalisti del Grande Fratello Vip hanno mangiato e festeggiato insieme, felici di come si è conclusa la serata. Non sono mancati, ovviamente, anche dei commenti a quello che è successo durante la diretta. Paola Di Benedetto, ad esempio, ha commentato il comportamento di Antonio Zequila, con il quale si è duramente confrontata; Sossio ha scherzato sul fatto di essere rimasto l’unico ‘leader’ nella casa, e così via. Anche Antonella Elia ha avuto uno sfogo subito dopo la diretta, confidandosi con Paola Di Benedetto. L’ex soubrette di Mike Bongiorno ha ripensato al comportamento di Licia Nunez, che al momento della sua eliminazione l’ha abbracciata, e ha ripercorso le ultime ore in casa con lei: “Oggi pomeriggio mi ha rivolto la parola dopo un mese che non ci parlavamo”, ha detto Antonella, “Mi ha chiesto come mi sentissi. Troppe cose non ci siamo dette”, ha aggiunto la Elia con tono malinconico.

A confortare Antonella ci ha pensato Paola, dicendole che tra una settimana sarà tutto finito e lei e Licia, se vorranno, potranno ricominciare tutto daccapo fuori dalla casa.