GF Vip, la decisione a sorpresa di un concorrente: “Mi ritiro dalla televisione”, cosa è accaduto durante la diretta di ieri sera.

È andata in onda ieri sera la semifinale del Grande Fratello Vip. Una semifinale ricca di sorprese e colpi di scena. A partire dalla novità annunciata da Alfonso Signorini al termine della puntata, che riguarda il numero dei finalisti di questa edizione. Un’edizione che ha tenuto incollati milioni di telespettatori, nel corso di questi mesi. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, per la prima volta nelle vesti di conduttore del reality. Durante la puntata di ieri, altri due concorrenti sono volati in finale, mentre c’è stata una tripla eliminazione. E tra i vip che hanno dovuto lasciare la Casa proprio a un passo dalla finale c’è anche lui, Antonio Zequila. Il concorrente è apparso molto amareggiato dal verdetto della nomination e, quando ha scoperto la percentuale con la quale è stato eliminato, si è lasciato andare ad uno sfogo davvero forte. Scopriamo cosa è accaduto durante la diretta di ieri sera.

GF Vip, la decisione a sorpresa Antonio Zequila dopo l’eliminazione: “Mi ritiro dalla televisione”

Tra Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila, è stato quest’ultimo il meno votato del televoto settimanale. L’attore, quindi, ha dovuto abbandonare la Casa proprio nella penultima puntata del reality. Una notizia che Antonio non ha preso particolarmente bene: dopo il verdetto, il concorrente ha lasciato frettolosamente la Casa, senza salutare i compagni. Una volta uscito dalla Casa, Alfonso Signorini si confronta con Antonio, al quale fa i complimenti per il percorso nel reality e perché è riuscito a far conoscere al pubblico tanti aspetti di sé. Ma il conduttore lo informa anche sulle votazioni: “Purtroppo devo darti una cattiva notizia, la percentuale con cui sei uscito è molto bassa, l’8 per cento. Buona parte del pubblico non ti voleva più nella Casa”. E quando Alfonso chiede a Zequila perché, secondo lui, il pubblico non lo ha premiato, il concorrente esclama: “Mi dispiace per l’8 per cento, quindi mi ritirerò ufficialmente dalla televisione.” Una decisione che ha spiazzato Alfonso Signorini: “Ma non dire così, ne hai ancora di strada da fare! Non vuol dire che il pubblico non ti vuole più in televisione, ma che ha giudicato terminato il tuo percorso nella Casa del Grande Fratello.”

Insomma, la delusione di Antonio Zequila era tangibile, ma, come ha spiegato Alfonso, l’attore è stato uno dei concorrenti che si è speso di più durante questa avventura nella Casa del GF Vip. Un’avventura che, ormai, è quasi giunta al termine. Non ci resta che aspettare il prossimo mercoledì per scoprire chi sarà il vincitore della quarta edizione del GF Vip! E voi, per chi farete il tifo?