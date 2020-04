GF Vip, Licia Nunez: quel gesto dopo l’eliminazione ha colpito tutti; ecco cosa è accaduto durante la puntata di ieri.

È andata in onda ieri la semifinale del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. A partire dalla tripla eliminazione. Oltre ad Antonio Zequila, il meno votato tra i nominati della settimana, altri due concorrenti hanno dovuto lasciare la causa, in seguito al verdetto di due televoti ‘flash’ aperti durante la serata. Si tratta di Licia Nunez e Teresanna Pugliese, che hanno dovuto lasciare il gioco proprio ad un passo dalla finale. A colpire tutti, durante la serata di ieri, è stato un particolare gesto di Licia, proprio qualche minuto prima di lasciare la casa. L’attrice, salutando i compagni, ha abbracciato anche quella che è stata una vera e propria ‘rivale’ per lei durante l’esperienza nella Casa: Antonella Elia. Un gesto che non è passato inosservato e che anche Alfonso Signorini ha voluto commentare. Scopriamo di più.

GF Vip, Licia Nunez: quel gesto dopo l’eliminazione ha colpito tutti, c’entra Antonella Elia

Tra i concorrenti che ieri sera hanno abbandonato la Casa del GF Vip, c’è anche Licia Nunez. La bellissima attrice è stata la meno votata del televoto lampo aperto ieri sera in diretta. A scontrarsi con lei, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Ed è stata proprio con quest’ultima che Licia non ha avuto un percorso facile nella Casa. Nonostante all’inizio le due fossero molto legate, la situazione si è decisamente ribaltata col tempo: le liti e le frecciatine tra Licia e Antonella erano all’ordine del giorno. Ieri sera, però, dopo l’eliminazione, Licia ha abbracciato la Elia prima di lasciare la Casa. Un gesto che anche Signorini ha sottolineato, durante il confronto con la Nunez pochi minuti dopo la sua uscita. Nella chiacchierata col conduttore, Licia ha spiegato di non aver accettato l’invito di Antonio Zequila,del giorno prima, di abbracciare Antonella: “Non lo sentivo, sarebbe stata una forzatura. Stasera ho salutato una concorrente come ho salutato tutti gli altri e sono certa che , quando sarà, fuori da questa casa riusciremo a chiarire tanti aspetti del nostro rapporto”.

Un passo importante, quello di Licia verso Antonella. Che sia l’inizio di una grande amicizia fuori dalla Casa del GF Vip? Staremo a vedere. Intanto, la Elia è ancora in gara e attende di scoprire se sarà lei una dei sei finalisti ufficiali del GF Vip 4. E voi, per chi fate il tifo?