GF Vip, Paolo Ciavarro in finale: la reazione di Clizia Incorvaia non passa inosservata, ecco cosa è accaduto durante la diretta.

È andata in onda ieri sera la semifinale del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. A partire dalla tripla eliminazione: in Casa, ora, ne sono rimasti in sette, di cui solo sei saranno i finalisti ufficiali. Durante la puntata di ieri, altri due concorrenti sono volati in finale, raggiungendo Sossio e Aristide. Si tratta di Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro, entrambi i più votati dei rispettivi televoti flash nei quali erano inlcusi. Ebbene, la notizia di Paolo in finale ha fatto gioire tantissimi fan sul web. In particolare, la sua fan numero uno. La bellissima Clizia Incorvaia, ex concorrente del GF, ha sostenuto il suo ‘principe’ senza sosta, durante le puntata del reality. E, dopo la meravigliosa notizia di ieri, non ha nascosto la gioia sui social. Scopriamo di più.

GF Vip, Paolo Ciavarro in finale: la reazione di Clizia arriva su Instagram

La quarta edizione del Grande Fratello Vip ha regalato tantissime emozioni. E, come spesso accade nella Casa più spiata della tv, anche una meravigliosa storia d’amore. Sono stati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ad innamorarsi durante la loro esperienza nel reality di Canale 5. Un sentimento vero, puro, che i due hanno vissuto con pudore, e senza bruciare le tappe. Un sentimento che, oggi, i due piccioncini non nascondono più. Se Paolo manda messaggi a Clizia direttamente dalla Casa, la modella gli risponde a suon di post e stories su Instagram. Un botta e risposta da lontano, che fa battere il cuore ai fan. E alla notizia di Paolo Ciavarro in finale, Clizia non ha potuto che esplodere di gioia. L’ex concorrente del GF ha sostenuto tantissimo Paolo, invitando continuamente i suoi fan a votare a favore suo. Missione compiuta, Paolo è uno dei finalisti ufficiali del GF Vip 4 e Clizia festeggia attraverso le sue stories Instagram:

“Grazie ragazzi per il sostegno e bravo mio principe”, scrive Clizia, taggando il suo Paolo. La modella non trattiene la gioia e festeggia pubblicando il video direttamente dalla puntata. Non ci resta che scoprire se sarà proprio Paolo a trionfare mercoledì prossimo, al termine dell’ultima puntata dello show. Una cosa è certa: anche questa settimana, Clizia farà di tutto per sostenerlo! E voi, cosa pensate della coppia del GF Vip 4? Vi piacciono Clizia e Paolo insieme?