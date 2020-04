Gino Sorbillo, spunta uno scatto dal passato: “Dieci anni fa con Antonino Cannavacciuolo”, il post apparso su Facebook non è passato inosservato.

Di challenge, in questo periodo, se ne vedono a milioni in giro sui social. C’è chi chiede di pubblicare una canzone, chi di mostrarsi in pigiama, e chi di rispolverare qualche vecchia foto del passato. Ed è proprio questa la sfida accettata qualche ora fa da Gino Sorbillo. Il famoso pizzaiolo napoletano ha pubblicato, sul suo profilo Facebook, una foto risalente a ben dieci anni fa. Ma non era solo: al suo fianco, un amico molto speciale, che conosciamo tutti. Si tratta del noto chef Antonino Cannavacciuolo. I due si trovavano presso un lido balneare a Vico Equense, sulla penisola sorrentina. Uno scatto che non è passato inosservato. Siete curiosi di scoprire come sono cambiati negli anni i due amatissimi volti napoletani? Ve lo mostriamo subito!

Gino Sorbillo, lo scatto dal passato su Instagram: “Dieci anni fa con Antonino Cannavacciuolo”

“Sfida accettata: dieci anni fa con Antonino Cannavacciuolo al Lido Balneare Il Bikini a Vico Equense”. Questa la didascalia che Gino Sorbillo accompagna allo scatto pubblicato qualche ora fa sul suo profilo ufficiale di Facebook. Uno scatto che non passa inosservato: in tanti hanno lasciato un like o un commento alla foto ricordo condivisa da uno dei pizzaioli più amati di Napoli.

Uno scatto apprezzato moltissimo dai seguaci dei due volti noti napoletani. Uniti non solo dalla passione per l’arte culinaria, ma anche da una bella amicizia. Come si legge nell’hashtag che Gino Sorbillo ha accompagnato alla foto. E voi, cosa aspettate ad unirvi alla challenge che sta spopolando sul web? È l’ora di tirare fuori le vostre foto ricordo di dieci anni fa!