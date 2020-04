Wanda Nara pazza di Icardi: “Auguro a tutte un uomo così per passare la quarantena”, il post sui social non passa inosservato.

La abbiamo ammirata per gran parte di questa edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di lei, Wanda Nara, che nel programma di Canale 5 è stata opinionista al fianco di Pupo. Almeno fino a quando l’emergenza Coronavirus lo ha reso possibile. Nel corso della trasmissione, Wanda è entrata subito nel cuore dei fan, grazie alla sua simpatia, spontaneità e schiettezza nel commentare le vicende nella Casa. Ma, anche se non è stata più presente in studio, la bellissima argentina ha continuato a tenersi in contatto col suo pubblico attraverso i social. Soprattutto Instagram, il social network preferito dai vip. Ed è proprio lì che, poco fa, la Nara ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Un post in cui si trova tra le braccia del suo grande amore Mauro Icardi. Ma la showgirl argentina lancia un messaggio davvero particolare alle sue followers…Scopriamo di cosa si tratta!

Wanda Nara, lo scatto con Mauro Icardi: “Auguro a tutte un uomo così per passare la quarantena”

Un augurio davvero particolare, quello che Wanda Nara ha deciso di mandare alle sue fan di Instagram. La bellissima argentina è entrata nel cuore di milioni di telespettatori grazie alla partecipazione all’ultima edizione del GF Vip, dove ha vestito il ruolo di opinionista al fianco di Pupo. E, in questo momento particolare, è attraverso i social che si tiene in contatto con i fan. Fan coi quali poco fa ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato. Soprattutto per l’auguri che la Nara lancia alle sue seguaci! Mostrandosi abbracciata al suo splendido marito Mauro Icardi, l’argentina augura a tutte di passare la quarantena con un uomo così! Esiste dichiarazione d’amore più originale? Date un’occhiata:

Lo scatto non è passato inosservato: una pioggia di likes e commenti ha invaso il post. Tra i quali, spunta anche quello di un’ex concorrente del GF Vip, Elisa De Panicis:

Insomma, la coppia Wanda e Mauro fa davvero impazzire tutti. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure ‘social’ della bellissima argentina? Non ve ne pentirete!