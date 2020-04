A che ora esce La Casa di Carta 4 su Netflix? La quarta stagione della serie tv spagnola sta per arrivare.

Ci siamo! La quarta stagione de La Casa di Carta sta per arrivare su Netflix. La data di uscita in Italia è nota già da un bel po’ di tempo: si tratta di venerdì 3 aprile 2020. E, in attesa del grande giorno, in tanti avranno improvvisato un rewatch della precedente stagione, per rinfrescarsi la memoria prima di immettersi nelle nuove avventure della quarta. Ma la domanda che tutti si pongono ora è la seguente: a che ora esce La Casa di Carta 4 su Netflix in Italia? Ebbene, ve lo sveliamo subito! Ecco quando potrete vedere le nuove puntata dell’amatissima serie tv spagnola

A che ora esce La Casa di Carta 4 su Netflix in Italia: in arrivo la nuova attesissima stagione

Tutti pronti per rivivere la avventure del Professore e la sua banda? Alvaro Morte e company torneranno a farvi compagni a partire da venerdì 3 aprile 2020, alle ore 9.00 di mattina. Proprio così: è questo l’orario a partire dal quale l’attesissima quarta stagione della serie tv spagnola La Casa di Carta sarà visibile sulla piattaforma italiana di Netflix. Non dovranno attendere molto, quindi, i fan! Potranno seguire le avventure della banda spagnola sin dalle prime ore del mattino. La terza stagione della serie si è conclusa con una miriadi di interrogativi. Il più importante dei quali riguarda Nairobi, che lotta tra la vita e la morte. Riuscirà a sopravvivere?

Insomma, manca davvero pochissimo alla nuova ricchissima stagione de La Casa Di Carta. E basta dare un’occhiata al trailer per capire che ne vedremo delle belle! Sveglie puntate per domani venerdì 3 aprile alle ore 9.00: La Casa di Carta 4 è online!