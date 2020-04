Amici 19, Alberto Urso ai finalisti: “Ora è tutto diverso”, parole da brividi quelle dell’ex vincitore del talent show.

È in onda questa sera la finale di Amici 19. Il talent show di Maria De Filippi è giunto all’ultima attesissima puntata, in cui a sfidarsi sono quattro finalisti: Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Una serata ricca di emozioni, a partire dai primi minuti della puntata, in cui a fare un grosso augurio ai ragazzi ci ha pensato Alberto Urso. Il vincitore della scorsa edizione di Amici ha fatto il suo ingresso in studio insieme alla coppia che sarà consegnata al nuovo numero uno, colui che trionferà questa sera. Un discorso, quello di Alberto, che ha toccato il cuore dei telespettatori.

Una serata speciale, quella di questa sera per i finalisti di Amici 19. Oltre alle parole incoraggianti della padrona di casa Maria De Filippi, ad inizio serata i ragazzi hanno ricevuto l’augurio di Alberto Urso, l’ex vincitore del talent show. Il tenore siciliano è entrato in studio insieme alla coppa che sarà consegnata al nuovo vincitore. Le sue parole hanno emozionato tutti: “Era l’anno scorso quando partecipavo alla finale di questo programma. Era una grande festa, lo studio era pieno di ragazzi che davano energia con i loro applausi e con il loro calore, ora è tutto diverso.” Alberto fa riferimento alle misure di sicurezza adottate dalla produzione di Amici a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito tutti. Il siciliano lascia un augurio davvero speciale ai ragazzi in gara: “Mi auguro con tutto il cuore che questa coppa non rappresenti la fine di un percorso di uno di voi, nè la vittoria, ma mi auguro che sia l’inizio di un cambiamento per tutti. Una coppa che rappresenti una vittoria che verrà per tutti, per tutte le persone che sono a casa, per quelli che non stanno bene e stanno combattendo con tutte le loro forze, per i familiari che non possono stargli vicino, per i medici che li curano, per gli infermieri, per i ricercatori che sono fondamentali in questo momento, per la protezione civile e per tutti.” Parole davvero da brividi, quelle di Alberto.

Infine, il ringraziamento speciale per la De Filippi: “Un grazie va a te Maria che come una mamma ci permetti di realizzare sempre i nostri sogni. Ti voglio un mondo di bene! In bocca al lupo ragazzi”. Un’emozione unica. Chi riuscirà ad alzare al cielo questa coppa ricca di significato?