Amici, chi è il vincitore della diciannovesima edizione: ecco chi ha trionfato tra Gaia, Giulia, Javier e Giulia, tutte le emozioni della finale.

La diciannovesima edizione di Amici è ormai giunta quasi al termine. Questa sera su Canale 5 c’è l’attesissima finale dello show, che è andato in onda in maniera molto ‘particolare’ in queste settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in quarantena tutta l’Italia. Niente pubblico, né duetti per i cantanti e coreografie con distanza di sicurezza per i ballerini. Tutte misure, queste, necessarie a garantire la sicurezza di tutti, dai concorrenti agli addetti ai lavori. Cambiamenti anche in giuria, con Loredana Berté che è stata presente solo nelle prime due puntate e poi ha preferito non muoversi più da Milano, cedendo il posto prima a Christian De Sica e poi ad Alessia Marcuzzi. In finale sono arrivati quattro grandi talenti, due ballerini e due cantanti: Javier, Nicolai, Gaia e Giulia. Chi ha vinto nei diversi circuiti di danza e canto? E chi si è aggiudicato il premio finale? Scopriamolo insieme!

Amici, chi è il vincitore della diciannovesima edizione: in gara Giulia, Gaia, Javier e Nicolai

La puntata di Amici di questa sera si prospetta ricca di grandissime emozioni e inaspettati colpi di scena. In gara ci sono Javier, Nicolai, Gaia e Giulia. I due ballerini hanno sempre avuto un rapporto difficile, fatto di grande competizione e di scontri, anche pesanti. Ora, però, la situazione è cambiata. Due puntate fa Maria De Filippi ha cercato di far chiarire i due ballerini in diretta e ora il loro rapporto è migliorato molto. Gaia e Giulia, invece, pur essendo molto diverse, hanno sempre avuto grande rispetto e stima reciproca, senza arrivare mai allo scontro. In settimana le due cantanti hanno invece avuto un duro confronto con Javier perché non hanno gradito alcuni suoi comportamenti. Insomma, gli animi in casetta sono tesi, soprattutto in vista della puntata di stasera, che si prevede, come sempre, ricca di grandi emozioni.

Chi vincerà la diciannovesima edizione del talent condotto a Maria De Filippi? Ancora un po’ di pazienza e lo scopriremo insieme!