Finale Amici 19, tutti i premi in palio: cosa vinceranno i concorrenti del talent show di Maria De Filippi.

Ormai ci siamo! Questa sera, 3 aprile 2020, andrà in onda l’ultima attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 è giunto alla sua diciannovesima edizione. Un’edizione che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena, sin dalle prime puntata del pomeridiano. E, dopo tante sfide a suon di canti e coreografie, sono rimasti in quattro a contendersi il gradino più alto del podio: le due cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino e i due ballerini Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. È difficile prevedere chi riuscirà a trionfare: il talento dei ragazzi in gara è davvero innegabile. È tutto pronto, quindi, per il gran finale. Ma cosa vinceranno nello specifico i concorrenti? Oltre al primo premio che andrà al vincitore, infatti, ce ne saranno tanti altri. Scopriamo insieme tutti i premi in palio.

Finale Amici 19, tutti i premi in palio: al vincitore andranno 150 mila euro

Tutto pronto per la finalissima di Amici 19. Questa sera, 3 aprile 2020, andrà in onda l’ultimo imperdibile appuntamento del serale. Tra qualche ora, quindi, scopriremo chi tra Gaia, Giulia, Javier e Nicolai si aggiudicherà la vittoria. La sfida sarà davvero interessante: la competizione, soprattutto tra i due ballerini in gara, è davvero accesa. Quel che c’è da sapere, però, è che non solo il primo classificato riceverà un premio. Senza dubbio, quello del vincitore sarà il premio più ricco, ma sono 5 i riconoscimenti che questa sera saranno assegnati ai concorrenti. Il vincitore assoluto del talent si porterà a casa 150 mila euro, ma questa sera scopriremo anche chi sarà il ‘vincitore di categoria‘ (che potrà essere sia un cantante che un ballerino): a quest’ultimo vanno 50 mila euro. Questa stessa cifra sarà consegnata a chi riceverà il Premio Tim della critica, assegnato da una giuria di giornalisti. Ci sarà poi il Premio Tim Music, dal valore di 20 mila euro, per l’inedito più ascoltato della piattaforma. E, per finire, a tutti i finalisti andrà il premio Marlù, di 7 mila euro.

Insomma, ne vincerà solo uno, ma i riconoscimenti per i ragazzi sono tanti e qualcuno potrà trovare una piacevole ‘consolazione’. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire chi trionferà nella diciannovesima edizione del talent e a chi andranno tutti i premi previsti per questa edizioni. La finale di Amici è sempre più vicina! E voi, per chi farete il tifo?