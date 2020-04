Amici 19, Nyv si racconta senza filtri e ripercorre il suo percorso all’interno del talent: “Si, mi aspettavo di uscire”, le parole che non ti aspetteresti

Ormai mancano poche ore alla finalissima di questa edizione di Amici 19, e i ragazzi non possono che giocarsi fino alla fine quest’occasione. Tra le grandi protagoniste di questa edizione, c’è stata certamente la cantante Nyv, bilingue e polistrumentista All’interno della scuola di Amici ci è entrata tra i primi ed è riuscita ad arrivare in semifinale, dove purtroppo ha perso nello scontro diretto con Giulia Molino. Nel corso delle settimane si è fatta conoscere per la sua straordinaria bravura nell’interpretazione, nella composizione e nell’arrangiamento dei pezzi. Apprezzatissima dai giudici e dalla giuria esterna che per lei ha sempre avuto moltissimi complimenti. La cantante si è sempre dimostrata oltre che una bravissima artista, una ragazza umile, gentile ed educata, ricevendo molti complimenti anche dalla padrona di casa Maria De Filippi. Nonostante non sia arrivata in finale, la ragazza si è detta molto soddisfatta del suo percorso e attraverso un’intervista a ‘Coming soon‘, ha ripercorso le tappe di questa magnifica avventura.

Amici 19, Nyv racconta il suo percorso nel talent: “Si, mi aspettavo di uscire”

Nyv si è raccontata in una lunga e intima intervista a ‘Coming Soon’, in cui ha ripercorso le tappe della sua avventura nel Talent Show più seguito e amato di sempre. In particolar modo ha raccontato come lei sia stata sé stessa durante tutto il percorso, in bene e in male, ha messo in mostra tutte le sue fragilità, anche se spesso è stata ‘ripresa’ proprio per non riuscite a instaurare un rapporto col pubblico. Spesso Vanessa Incontrada le ha chiesto di guardarla durante le esibizioni, per farla entrare nel suo mondo. Nel talent ha instaurato un rapporto sano e amichevole con tutti i concorrenti, soprattutto con Gaia, Jacopo e Giulia. Nyv ha raccontato che nel suo modo di vedere la musica l’identità di un’artista è un punto d’arrivo, chi capisce chi è, che musica vuole proporre, è arrivato all’obiettivo. E in merito ai suoi alti e bassi all’interno del programma ha detto: “Durante il percorso del Serale mi sono scontrata con le mie fragilità ma allo stesso tempo ho avuto l’opportunità di capirmi. Grazie a questo, oggi ho un’insieme di ostacoli superati e un’insieme di mie caratteristiche di cui vado fiera.

Sicuramente il ricordo più bello è il duetto con Elisa! Lei è da sempre la mia Artista preferita ed avere avuto l’onore di duettare con lei, per me è stato vedere un desiderio avverarsi. Non smetterò mai di ringraziare Maria e la redazione di Amici per questo”. Non ci resta che augurarle un grandissimo in bocca al lupo per la sua carriera!