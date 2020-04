Amici 19, Maria De Filippi chiede consigli alla Marcuzzi: “Se non lo sai tu!”, siparietto imperdibile durante la diretta della finale.

È in onda questa sera l’ultima attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 è giunto alla sua diciannovesima edizione, che ha regalato tantissime emozioni. E, anche questa sera, non sono mancate. Sin dall’inizio, quando la padrona di casa ha parlato ad ognuno dei finalisti, con un discorso che ha toccato il cuore dei ragazzi. E sempre Maria De Filippi si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato. Durante la puntata, al termine della prima manche, la De Filippi si chiedeva se dovesse ripetere ogni volta la lettura del regolamento. E, nel dubbio, chiede consiglio ad Alessia Marcuzzi, giurata della trasmissione. Il siparietto in diretta è imperdibile. Ecco cosa è accaduto durante la diretta della finale.

Amici 19, Maria De Filippi chiede consigli alla Marcuzzi: “Se non lo sai tu!”, siparietto esilarante

Una puntata ricca di emozioni, quella di questa sera di Amici 19. Del resto, è il gran finale! Una finale in cui, in giuria, oltre a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, era seduta anche Alessia Marcuzzi. Ed è proprio alla conduttrice che Maria De Filippi chiede un consiglio durante la diretta. Al termine della prima manche della gara, la De Filippi non sa se deve rileggere di nuovo il regolamento della prossima sfida. E, nel dubbio, chiede alla Marcuzzi come procedere: “Devo rileggere tutto tutte le volte? No? È uguale? Alessia tu che sai perfettamente tutte queste cose va riletto tutte le volte?”. E la conduttrice replica prontamente divertita: “Maria io non le so perfettamente tutte queste cose, se non le sai tu!”. La De Filippi chiede come si comportasse la Marcuzzi quando conduceva l’Isola e Alessia risponde: “Ah io le ripetevo anche 450 volte, secondo me era scontato però me lo chiedevano. Ma non è necessario!” Un siparietto davvero esilarante, quello tra Maria e Alessia andato in onda durante l’ultima puntata del talent.

Intanto la gara continua. Dopo l’eliminazione di Nicolai, Javier si è aggiudicato il premio di vincitore della categoria ballo, dal valore di 50 mila euro. Ma la serata non è affatto finita. A chi andrà invece il primo premio assoluto del talent, dal valore di 150 mila euro? Lo scopriremo tra pochissimo! Voi per chi fate il tifo?