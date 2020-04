Amici, discorso da brividi di Maria De Filippi all’inizio della finale: la conduttrice ha parlato ai 4 concorrenti in gara, svelando il suo pensiero su di loro, ecco cosa ha detto.

La finale di Amici è iniziata davvero col ‘botto’. i 4 concorrenti in gara sono Gaia, Giulia, Javier e Nicolai. Uno di loro sarà il vincitore assoluto della diciannovesima edizione del talent, mentre due si aggiudicheranno la vittoria nel proprio circuito. La serata si prospetta ricca di grandissime emozioni e i primi minuti lo hanno subito dimostrato. La puntata è, come sempre, senza pubblico, ma per la finale ci sono in collegamento ben 28 giornalisti, chiamati a dare il proprio giudizio in diretta. Maria De Filippi, appena cominciata la puntata, ha fatto entrare i 4 finalisti e li ha fatto sedere: “So che non avete provato questo”, ha detto la conduttrice, che ha fatto una ‘sorpresa’ ai ragazzi, dedicando loro alcune parole davvero emozionanti: ecco cosa ha detto.

Amici, il discorso di Maria De Filippi ai 4 finalisti: ecco le parole da brividi della conduttrice

Maria De Filippi ha fatto una sorpresa ai 4 finalisti di Amici, dedicando loro alcune parole a inizio puntata. Gaia, Giulia, Javier e Nicolai si sono seduti sugli sgabelli e hanno ascoltato il discorso emozionante della conduttrice, che ha cominciato da Gaia, svelando anche un retroscena sul passato. A quanto pare, infatti, la cantante si era presentata ai casting già due anni fa: “Mi è costato tanto dirti di no all’epoca, mentre quest’estate sono stata felice di dirti che eri pronta”, ha detto Maria, che si è complimentata con Gaia per la sua forza, dicendole che indipendentemente da chi trionferà alla fine, lei ha già vinto per ché è riuscita a superare le sue paure e le sue fragilità. “Anche se ti guardi intorno e vedi che c’è qualcuno più forte, sai dire bene la tua, sei forte”, ha concluso, passando poi a Giulia. Alla cantante napoletana Maria ha detto che ha sempre visto in lei due anime, apparentemente contrastanti, che però raccontano chi è: “Tu canti Napoli, Cocciante e fai venire fuori tutte le tue emozioni, a volte anche qualche lacrima”, ha detto la De Filippi, “poi cominci a rappare e sei forte. Sei pura, onesta, perbene”.

Dopo queste parole, la conduttrice è passata a Javier e Nicolai, ai quali ha parlato insieme, dicendo loro che sono entrambi forti, molto permalosi, simili per numerosi aspetti. “Vi ho visto guardarvi in cagnesco per mesi, dimenticandovi anche a volte di essere ballerini, mentre ora mangiate insieme, vi applaudite a vicenda e pensate di fare le vacanze insieme. Non so chi vincerà, ma in ogni caso avete portato su questo palco la danza, per cui è quella che vincerà”.