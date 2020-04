Amici, Maria De Filippi attacca Alessandra Celentano e Timor: “Per me non è un comportamento educato”, battibecco in diretta tra la conduttrice e i professori.

La finale di Amici sta regalando grandi emozioni, ma soprattutto tanti inaspettati colpi di scena. A inizio puntata Maria De Filippi ha fatto una sorpresa ai 4 finalisti, dedicando loro delle belle parole. Ma non è finita. Subito dopo è arrivato a sorpresa in studio Alberto Urso, che ha voluto fare il suo augurio ai 4 concorrenti in qualità di vincitore in carica. La puntata poi è entrata nel vivo, con il primo girone di esibizioni, giudicato dal televoto e dalla Var, che a deciso di eliminare Nicolai. Il ballerino è risultato ultimo in graduatoria e dunque è il quarto classificato di questa edizione del programma, mentre Javier si è aggiudicato così la vittoria del circuito di danza, ottenendo un premio di 50mila euro. Ma subito dopo l’eliminazione di Nicolai, è avvenuto un battibecco in diretta tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano. La conduttrice ha attaccato la maestra di danza e Timor perché non ha gradito il loro comportamento: ecco cos’è successo.

Amici, battibecco in diretta tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano: “Per me non è educato”, cos’è successo

La puntata di questa sera di Amici sta regalando al pubblico, oltre che tante emozioni, anche alcuni momenti di tensione. Uno di questi ha visto protagoniste Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Le due si sono scontrate più di una volta anche nelle scorse puntate e questa sera è avvenuto un altro battibecco in diretta. Dopo la sua eliminazione, Nicolai ha ringraziato tutti gli insegnanti, i giudici e Maria De Filippi per avergli dato questa opportunità ed è uscito tra gli applausi di tutti i presenti, che si sono alzati in piedi per lui. Solo Alessandra Celentano e Timor sono rimasti seduti. Questo gesto non è affatto andato giù alla conduttrice, che lo ha detto subito senza filtri: “Per me non è educato non alzarsi, lasciatemelo dire”, ha sbottato la De Filippi, secondo cui alzarsi in piedi sarebbe stato rispettoso nei confronti di Nicolai, visto che in questo periodo non ci si può nemmeno salutare con un abbraccio. Quando la Celentano ha detto che per lei il rispetto si può dimostrare anche stando seduti, Maria ha replicato ancora una volta con forza: “Allora sono tutti cretini questi che si sono alzati. I gesti hanno un senso. Vabbè dai, è la finale, non voglio litigare”, ha concluso.

Alessandra Celentano ha ripetuto più volte che lei non si alza mai in piedi per nessuno, ma Maria De Filippi ha continuato a dire che ha trovato poco educato il gesto suo e di Timor di rimanere seduti. Voi da che parte state?