Andrea Iannone, spunta il commento della sorella di Giulia De Lellis: ‘Il tempo è galantuomo’

Sotto questo ultimo post di Andrea Iannone è spuntato il commento della sorella di Giulia De Lellis: ‘Il tempo è galantuomo’.

Non deve essere un periodo affatto facile per Andrea Iannone. Dopo la chiusura definitiva della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, il pilota della MotoGp è stato il protagonista di un nuovo spiacevole episodio. Dopo l’accusa di doping del 3 Novembre scorso, soltanto qualche giorno fa, ne ha ricevuto la conferma: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è stato squalificato per circa 18 mesi. Fino al 16 Giugno 2021, quindi, Andrea non potrà più gareggiare con la sua moto. È proprio per questo motivo che, dopo le sue prime parole ai microfoni di Sky Sport, Iannone ha scritto un lungo post sul suo canale social ufficiale. È stato un amaro sfogo quello del pilota, c’è da ammetterlo. Che, tra l’altro, non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto ai suoi numerosi fan, che subito lo hanno subissato di commenti ultra positivi, ma anche alla sorella di Giulia De Lellis. È proprio lei che, appena lette queste parole di Andrea, ha voluto scrivergli un commento. Ecco i dettagli.

Andrea Iannone, il commento della sorella di Giulia De Lellis

‘Sono passati mesi da quando questa triste storia è iniziata e vi confesso che ogni giorno mi è parso un anno’, inizia il lungo sfogo di Andrea Iannone che, appena ricevuta conferma della sua squalifica, ha voluto scrivere sul suo canale social ufficiale. Tramite quest’ultimo post su Instagram, il pilota della MotoGp non soltanto ha tenuto a ribadire quanto questa situazione sia stata molto difficile da sostenere e che, nonostante la totale innocenza, è risultato essere il primo caso di contaminazione alimentare, ma ha tenuto a ringraziare tutti coloro che, in questi lunghi mesi, gli sono stati accanto. A partire, quindi, dai suoi amici, dalla sua famiglia, dal suo team ed, ovviamente, al suo avvocato. Ma non solo. Perché il messaggio che Andrea vuole lanciare è molto chiaro. Ed, infatti, scrive: ‘Nulla è scontato e tutto può cambiare in un secondo’.

Uno sfogo, da come si può anche leggere in alto, duro ed amaro. Che, quindi, rispecchia alla grande l’attuale stato d’animo del pilota. E che, com’è giusto che sia, non può assolutamente passare inosservato. Infatti, come dicevamo precedentemente, sono stati davvero numerosi i commenti da parte dei suoi sostenitori che gli hanno voluto dimostrare tutto il loro affetto e solidarietà. Tra i tanti, è spuntato anche il commento della sorella di Giulia De Lellis.

‘Il tempo è galantuomo’, scrive Veronica a corredo di questo post.