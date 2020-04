Anticipazioni Doc Nelle Tue Mani giovedì 9 aprile: cosa succederà nelle due puntate con Luca Argentero.

È tutto pronto per la terza puntata dedicata alla nuova serie televisiva intitolata Doc – Nelle Tue Mani, ispirata ad un storia vera ed interpretata da uno straordinario Luca Argentero. Giovedì 9 aprile tornerà infatti l’appuntamento con il quinto e il sesto episodio che sappiamo chiamarsi “L’Errore” e “Come Eravamo”. Dalle anticipazioni sappiamo che in questo doppio appuntamento faremo un passo indietro nella vita di Andrea Fanti e scopriremo perché l’uomo è cambiato così tanto.

Anticipazioni quinto e sesto episodio Doc Nelle Tue Mani

Le anticipazioni del quinto episodio, intitolato L’Errore vedremo un paziente che vuole essere visitato solo ed unicamente da Andrea Fanti, ma non sa cosa sia successo al medico e non ha idea delle sue attuali condizioni. Così, Giulia lo richiama in ogni caso in reparto, ma Andrea per colpa della sua grave amnesia farà un errore piuttosto clamoroso e che metterà in serio imbarazzo gli specializzandi che si troveranno a non sapere come comportarsi.

Per quanto riguarda invece il sesto episodio il titolo è “Come Eravamo” e, si capisce subito che faremo un viaggio indietro nel tempo. Dalle anticipazioni di Doc-Nelle Tue Mani scopriremo infatti come era la vita del dottor Andrea Fanti dieci anni prima della sparatoria. Lo vediamo felice e realizzato, pronto a raggiungere e realizzare il sogno della sua vita. Ma c’è un però. Lo scontro con il collega Marco che rischia di creare non pochi problemi anche alla vita tra le mura domestiche della famiglia Fanti.

Chi è Pierdante Piccioni, il medico a cui è ispirata la serie

Doc Nelle Tue Mani, interpretato da Luca Argentero è una fiction molto particolare. Prima di tutto perchè è ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni. L’uomo, anche se non ha ricevuto un colpo di pistola, ha veramente perso la memoria, ma per colpa di un grave incidente stradale. Gli ultimi 12 anni della sua vita erano scomparsi e così il dottor Piccioni ha dovuto “imparare” nuovamente a vivere, a conoscere i suoi figli. Ma questa non è l’unica cosa che rende speciale la fiction. Il tutto è infatti ambientato nell’ospedale di Codogno. Proprio di lì è infatti il medico Piccioni e lì sono state girate le puntate prima chiaramente dell’emergenza Coronavirus. Oggi il dottor Pierdante ha raccontato che è infatti in prima linea per cercare di aiutare i malati.

