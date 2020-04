Per l’emergenza Coronavirus Leonardo DiCaprio ha fatto un meraviglioso gesto: ha donato 12 milioni per scorte alimentari.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo: continuano i cittadini a restare in isolamento domiciliare per evitare ulteriori contagi. Purtroppo l’epidemia sta portando crisi non solo sanitaria ma anche economica: sono tantissime le persone che, non lavorando, non riescono a garantire i pasti ai propri cari. Così tantissime raccolte fondi sono state aperte per aiutare coloro che sono in piena crisi economica ed alimentare: Leonardo DiCaprio ne ha lanciata una per garantire cibo a chi ne ha bisogno. Ecco il meraviglioso gesto e quanto raccolto.

Emergenza Coronavirus, Leonardo DiCaprio dona 12 milioni per l’America’s Food Fund

Leonardo DiCaprio ha aiutato a lanciare una raccolta fondi per tutti i bisognosi di alimenti. L’attore ha donato 12 milioni di dollari a favore dell’America’s Food Fund, un fondo nato grazie ad Apple e Ford Foundation. Lo scopo è quello di aiutare tutti coloro che si sono trovati in piena crisi alimentare in questo periodo così difficile. La star di Hollywood ha contribuito al fondo per aiutare a nutrire le comunità locali. Questo il post pubblicato su Instagram dal famoso attore:

“Di fronte a questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America ci hanno ispirato tutti con il loro incrollabile impegno di nutrire le persone più vulnerabili bisognose. Li ringrazio per il loro instancabile lavoro in prima linea, meritano tutto il nostro supporto. Oggi, insieme a Laurene Powell Jobs, Apple e Ford Foundation, abbiamo contribuito a lanciare il fondo alimentare americano. Il Fondo è stato progettato per aiutare i nostri più vulnerabili, compresi i bambini che si affidano a programmi per il pranzo scolastico, le famiglie a basso reddito, gli anziani e le persone che affrontano interruzioni del lavoro” sono le parole di Leonardo di Caprio.