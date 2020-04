Coronavirus, l’appello di Cristina Parodi: “Non vanifichiamo i sacrifici”

Coronavirus, Cristina Parodi fa un appello ai suoi fan e followers per la città di Bergamo, i contagi calano, ma non bisogna abbassare la guardia.

Cristina Parodi, giornalista e conduttrice molto famosa, si trova a Bergamo. In questa pandemia di Coronavirus, la sua città è stata particolarmente colpita e ha pagato duramente il prezzo di questo virus silenzioso, ma letale per molte persone. Più volte l’abbiamo vista in collegamento parlare della sua città, invitare le persone a rimanere a casa, fare grandi plausi a medici e infermieri, operatori sanitari e forze dell’ordine, che si stanno adoperando per fermare la pandemia e salvare delle vite.

L’appello di Cristina Parodi ai cittadini di Bergamo per il Coronavirus

Cristina Parodi però ha voluto lanciare anche un messaggio di speranza e un monito allo stesso tempo dal suo profilo Instagram. La giornalista ha infatti postato una foto che la ritrae intenta a leggere un giornale in cui spiega che i contagi stanno lentamente diminuendo e che, probabilmente, il picco è passato, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. “Un piccolo sorriso di speranza – scrive Cristina Parodi – Gli esperti dicono che il punto critico è stato superato. E i contagi diminuiscono. Ma non vanifichiamo i sacrifici di queste settimane”. È infatti molto importante rimanere a casa anche se sembra che la situazione stia migliorando. I contagi infatti calano, ma non sono spariti del tutto e quindi è importante continuare a mantenere le distanze e rispettare le regole imposte dal Governo.

Nei giorni scorsi Cristina Parodi si è sempre adoperata per tenere informati i suoi fan e tutti gli abitanti di Bergamo. Del resto suo marito, Giorgio Gori, è Sindaco della città ed è anche suo interesse mantenere alto il morale della sua popolazione e lo fa anche attraverso il “microfono” del profilo di sua moglie, seguitissima e molto apprezzata sui social.