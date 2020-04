Doc Nelle tue mani, seconda puntata: boom di ascolti per la fiction con Luca Argentero, andata in onda ieri sera su Rai Uno.

Continua il successo di Doc Nelle tue mani, la fiction di Rai Uno con protagonista Luca Argentero. La prima puntata, andata in onda lo scorso giovedì, aveva tenuto incollati alla tv ben 7 milioni di telespettatori. E, dopo l’esordio più che convincente, con la seconda puntata gli ascolti sono addirittura aumentati. Il pubblico italiano è rapito dalle vicende raccontate nella fiction, ispirata alla vera storia del medico Pierdante Piccioni. Scopriami i dati di ascolto della seconda puntata di Doc.

Doc Nelle tue mani, seconda puntata: boom di ascolti per la fiction, seguita da 8 milioni di spettatori

Un risultato davvero positivo, quello ottenuto dalla seconda puntata di Doc Nelle tue mani. La fiction Rai con Luca Argentero appassiona il pubblico, che dopo il boom di ascolti della prima puntata, conferma il suo gradimento. La seconda puntata della serie, andata in onda ieri 2 aprile, ha ottenuto uno share del 29%, con 8.044.000 di spettatori. Ascolti da record per Luca Agentero e company, che già nel primo appuntamento erano stati seguiti da 7,1 milioni di spettatori con un share del 26,1%. Un risultato che rende felici i protagonisti della serie tv. Che, però, si interromperà prima della fine: a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese degli ultimi episodi della fiction sono state interrotte. La programmazione sarà, quindi, sospesa, per poi riprendere appena possibile.

Sulle altre reti, Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna ( Canale 5) è stato seguito da 2,9 milioni di telespettatori, con l’11,4 % di share; su Rai Due Escape Plan – Fuga dall’Inferno è stato visto da 1,2 milioni di persone (4,1%); Tokarev su Italia Uno ha ottenuto il 5,4 % di share, seguito da 1,6 milioni di spettatori. E voi, quale di questi programmi avete seguito in tv?