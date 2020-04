Per la finale del GF Vip è prevista un’anticipazione davvero bomba: la novità in arrivo è davvero incredibile proprio perché non era mai accaduto prima.

Manca poco meno di una settimana e, finalmente, scopriremo in diretta il vincitore del Grande Fratello Vip. Ebbene si. Dopo più di 80 giorni, Alfonso Signorini eleggerà il nome del trionfatore di questa quarta edizione. Al momento, come svelato in un nostro recente articolo, in finale sono giunti: Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Sossio Aruta ed Aristide Malnati. Mentre gli ultimi posti saranno affidati a chi tra Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese ed Andrea Denver riuscirà a vincere il ballottaggio. Perché sì, è proprio questa una delle clamorose novità di questa finale. Ad aggiudicarsi l’ultima puntata non saranno più cinque concorrenti, come al solito, bensì sei. Insomma, un gran colpo di scena. Ma non l’unico, sapete? Perché è stata svelata un’anticipazione bomba per la puntata di mercoledì 8 Aprile e, quindi, della finale? Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non era mai accaduto prima in tutta la storia del GF.

Anticipazione Finale Gf Vip: non era mai accaduto prima

La quarta edizione del Grande Fratello Vip può essere definita, senza alcun dubbio, l’edizione delle novità. Non soltanto per il suo timoniere Alfonso Signorini. Che, come ben sapete, è stato il primo uomo, in tutta la storia del reality, a condurlo. Ma anche per il numero di concorrenti che sono entrati all’interno della casa, il numero di finalisti che sale a quota sei e, quindi, non più cinque come siamo abituati ed, infine, per questa anticipazione bomba svelata per la finale. A raccontare ogni cosa è stata Teresanna Pugliese. Che, dopo essere stata eliminata durante la semifinale, è ritornata sui social dedicando un po’ di tempo ai suoi sostenitori. Ha parlato un po’ di tutto, l’ex tronista di Uomini e Donne. Non perdendo affatto occasione di poter svelare cosa accadrà durante l’ultima puntata del GF Vip. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Sappiamo che l’ultima puntata del Grande Fratello è sempre stata un’emozione unica. Tutti i vecchi concorrenti eliminati nel corso del gioco sono stati sempre presenti in studio pronti ad accogliere il trionfatore. Purtroppo, quest’anno, la situazione è leggermente cambiata. A causa dell’emergenza Coronavirus, tutto questo non può assolutamente essere messo in atto. Tuttavia, gli ex gieffini saranno ugualmente presenti in puntata. Come? Dalle loro case! Ebbene si. Come svelato dalla diretta interessata, ciascun ex concorrente potrà ‘presenziare’ direttamente dalle loro abitazioni. ‘Non saremo in studio mercoledì perché non è possibile. Credo faremo una diretta ognuno da casa. Ci sarà un collegamento con tutti, ma ognuno dalla propria casa’, queste le parole della napoletana a chi le chiede se sarà presente mercoledì in studio. Insomma, una novità davvero pazzesca.

