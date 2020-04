GF Vip, la proposta di Patrick entusiasma i vip: “Hai avuto una bellissima idea!”, cosa è successo nella Casa.

Manca davvero pochissimo all’ultima puntata del GF Vip. Il reality più spiato della tv si concluderà mercoledì 8 aprile, in anticipo rispetto alle previsioni, a causa dell’emergenza Coronavirus. In finale, per ora, ci sono già quattro concorrenti: Sossio, Aristide, Paola e Paolo. Gli altri tre rimasti in casa, Patrick, Antonella e Andrea, sono al televoto e solo due di loro diventeranno ufficialmente finalisti. Quel che è certo, però, è che sono in sette a godersi l’ultima settimana nella Casa. Una settimana che sembra procedere all’insegna dell’armonia: zero liti o discussioni, il clima in casa è davvero sereno. E a rendere tutto ancora più entusiasmante ci ha pensato Patrick: il concorrente, in giardino con gli altri, ha lanciato una proposta che sembra essere stata davvero apprezzata. Cosa faranno oggi i vip? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, la proposta di Patrick entusiasma i vip: pranzo all’aperto

Trascorrono nel migliore dei modi gli ultimi giorni nella Casa del GF Vip. Tra i concorrenti rimasti in gara regna l’armonia e l’unico obiettivo dei vip è godersi l’ultima parte di questa meravigliosa esperienza. Questa mattina, i vip si ritrovano in giardino, a prendere il sole. “Oggi si resta qui fino alle sette!”, scherza Andrea Denver. Ma questa frase fa venire una brillante idea a Patrick, che propone: “Vi va se mangiamo qui in terrazza o in veranda?”. I ragazzi sembrano davvero entusiasti della proposta di Patrick e iniziano ad organizzarsi sul come portare il tavolo fuori. Paola Di Benedetto sembra davvero felice di questa iniziativa: “Hai avuto una bellissima idea, mangiamo fuori! Bravo!”. E Patrick risponde: “Ma si facciamo vacanza ragazzi, tanto ormai!”. Insomma, i concorrenti vogliono godersi al massimo gli ultimi giorni nella casa e quello di oggi sarà un pranzo davvero speciale!

Non ci resta che attendere il prossimo mercoledì per scoprire chi saranno i finalisti ufficiali e chi vincerà questa edizione del GF Vip. E voi, per chi farete il tifo?