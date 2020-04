Grande Fratello Vip, lo scherzo diabolico di Patrick Ray Pugliese ai danni di Sossio Aruta: i concorrenti sono allibiti dopo il comunicato

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e i pochi rimasti in casetta occupano il loro tempo a fare sport, rilassarsi e a parlare di quanto è accaduto in questi mesi di permanenza nel reality, tranne qualcuno… Già, perché c’è qualcuno in casa a cui piace organizzare scherzi davvero diabolici e spesso gli riescono anche molto bene, stiamo parlando di Patrick Ray Pugliese. Il concorrente sin dall’inizio di questa edizione, si è distinto per il suo modo di fare affabile, gentile e sempre educato. Socievole con tutti e alla mano, Patrick ha conquistato davvero tutti, sia dentro che fuori la casa, ma si è fatto conoscere anche per altro. Il concorrente si è fatto conoscere per la sua abilità nell’ordire scherzi ai danni dei concorrenti della casa, non solo credibili, ma anche molto astuti. Ultimo ma certo non per importanza, quello fatto ai danni di Sossio Aruta nella giornata di ieri sera.

Grande Fratello Vip, lo scherzo di Patrick Pugliese: i concorrenti sono allibiti

I concorrenti del reality sono stati convocati nel salone per un comunicato da parte del programma: “Comunicato ufficiale, Vip, il Grande Fratello sa essere imprevedibile fino all’ultimo, c’è una cosa che dovete sapere. I tre eliminati di ieri sera Antonio, Licia e Teresanna sono più vicini di quanto crediate. E’ in corso un televoto lampo di 24 ore che decreterà il quinto finalista ufficiale del Grande Fratello Vip, che rientrerà immediatamente in casa per giocarsi la vittoria finale. Chi ce la farà?“. Dopo il comunicato i finalisti sono stati colti decisamente alla sprovvista e l’espressione di Sossio Aruta, non lascia spazio all’immaginazione. L’idea che Antonio Zequila possa rientrare nella casa non fa piacere all’uomo, soprattutto dopo i recentissimi diverbi avuti. Patrick che in questa situazione è stata la mente diabolica, è stato bravo a non far trapelare nessuna emozione e ha continuato con lo scherzo anche successivamente.

Gli altri concorrenti resosi conto dello scherzo, hanno mantenuto il gioco per ‘torturare’ un altro po’ il povero Sossio, ignaro di tutto. Ovviamente alla fine lo scherzo è stato svelato e tutti si sono complimentati con Patrick per l’ennesima idea goliardica messa in scena. Per vedere il video integrale potete cliccare QUI!