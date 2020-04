Per chi non conoscesse l’attrice che interpreta Lisbona ne “La casa di carta”, in questo articolo vi diciamo chi è, la sua età e la vita privata

È uscita la quarta stagione de La casa di carta, serie televisiva spagnola prodotta da Netflix. Le avventure dei ladri travestiti da Dalì proseguono: la banda deve cercare di uscire dalla Banca di Spagna, ma alcuni componenti sono in serio pericolo. La serie tv è una delle più viste al mondo e i fan sperano in una nuova stagione. Il cast della quarta stagione è rimasto invariato, salvo qualche attore che nel corso delle stagioni ha dovuto abbandonare. Tra la rosa di attori figura anche Itziar Ituno, che nella serie tv spagnola interpreta Lisbona. In origine era Raquel Murillo, l’ispettrice che si occupava dei negoziati con il Professore. Dalla terza stagione, però, è diventata Lisbona, componente della banda guidata dal suo ex avversario e adesso amante. Per chi non conoscesse l’attrice, di seguito vi diciamo chi è, la sua età e le notizie sulla vita privata.

La casa di carta, chi è Lisbona

La fidanzata del Professore nella serie televisiva spagnola è interpretata da Itziar Ituno. Nata a Basauri il 18 giugno 1974, l’attrice ha 45 anni. Ha lavorato sia in televisione che al cinema. Il suo primo film è stato “Agujeros en el cielo“, ma i più importanti sono stati sicuramente “Loreak” e “Igelak“. In televisione, invece, è divenuta famosa grazie alle serie tv “Cuentame come paso” e soprattutto “La casa de papel“. Oltre ad essere una bravissima attrice, Itziar è anche una cantante. La spagnola canta per tre gruppi: Dangiliske, EZ3 e Ingot. Nel luglio del 2019 è stata ospite nel nostro paese, partecipando alla nona edizione del Social World Film Festival di Vico Equense, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale. Nel marzo 2020 ha annunciato sui social di essere positiva al coronavirus, il temibile morbo proveniente dalla Cina che ha messo in ginocchio il mondo. L’attrice ha annunciato anche di stare bene e di trovarsi in quarantena nella sua abitazione spagnola.

Riguardo alla sua vita privata, non sappiamo se sia fidanzata o meno. Sui suoi canali social, infatti, non compaiono foto con un altro uomo. È probabile che l’attrice sia molto riservata riguardo alla sua vita privata. Nella serie televisiva, invece, il suo cuore batte solo per il Professore, interpretato da Alvaro Morte. La loro storia d’amore ha appassionato milioni e milioni di fan. Il Professore ha messo in rischio anche la sua vita per salvare quella di Lisbona, catturata dalla Polizia spagnola.