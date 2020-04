La Prova del Cuoco cancellato dal palinsesto? La clamorosa indiscrezione

Sembrerebbe proprio che il famoso cooking show di Rai Uno La Prova del Cuoco sia stato cancellato dai palinsesti: l’indiscrezione di Dagospia.

Sono più di vent’anni che, dapprima con Antonella Clerici ed in seguito con Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco tiene compagnia al suo tanto amato ed affezionato pubblico nelle ore centrali della giornata: la preparazione del pranzo. Come un vero e proprio appuntamento fisso e quotidiano, il cooking show va in onda alle ore 12:00 offrendo ai suoi telespettatori numerose e sfiziose ricette per pasti veloci e super gustosi. Sarà stata proprio questa la chiave vincente del programma di Rai Uno in tutti questi anni, oltre che la simpatia delle sue conduttrici. Eppure, sembrerebbe che molto presto lo show verrà cancellato. O, perlomeno, è questo quanto si apprende dal sito Dagospia. Stando a quanto si evince, non soltanto sembrerebbe che il cooking show potrebbe non figurare più nei palinsesti, ma sembrerebbe che sia stato già trovata anche una nuova occupazione per la Isoardi. E non solo. Ecco tutti i dettagli.

La Prova del Cuoco cancellato? L’indiscrezione

Una cosa è certa: se l’indiscrezione si dimostrasse essere reale, sarebbe un gran colpo basso per tutti i telespettatori che, in tutti questi venti anni, sono rimasti fedeli a La Prova del Cuoco. Perché, ammettiamolo, fino a questo momento, non si tratta di notizie reali e certe, bensì di voci di corridoio. Sul sito di Dagospia, come dicevamo precedentemente, è apparsa la notizia che, dalla prossima stagione, il cooking show di Rai Uno potrebbe essere cancellato. ‘Al momento, non figura nei palinsesti provvisori della prossima stagione’, si legge sul sito di Roberto D’Agostino. Insomma, una notizia che, da come si può chiaramente comprendere, potrebbe lasciare senza parole tutti i sostenitori del programma. Ma non è affatto finita qui. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Oltre che riportare questa clamorosa indiscrezione su una ipotetica e probabile cancellazione dei palinsesti de La Prova del Cuoco, Dagospia fa molto di più. Da quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che sia stato trovato anche già una nuova occupazione per l’attuale timoniera del programma. ‘Elisa Isoardi verrebbe ricollocata in una fascia diverse’, si legge. Sarà davvero così?