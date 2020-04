Paola Barale si taglia i capelli da sola e il video diventa virale

Per via della quarantena, Paola Barale si è tagliata i capelli a casa da sola e il risultato è sorprendente.

Paola Barale una di noi. Potrebbe essere questo il titolo dell’articolo che stiamo per scrivere perché la showgirl in questo periodo di quarantena e di chiusura chiaramente non può usufruire dei servizi di parrucchiere e di estetista. Esattamente come una donna qualunque. Però Paola si è lanciata in una impresa particolare e ha deciso di tagliarsi i capelli da sola. O meglio. In collegamento skype con il suo Hairstylist.

Niente parrucchieri? Paola Barale fa da sé

La ricrescita o i tagli che erano fashion due mesi fa, oggi si stanno lentamente trasformando in un incubo. Tutte le donne abituate a sfruttare i servigi di un parrucchiere professionista ora come ora si trovano in difficoltà. Come fare con un’acconciatura che non sta da nessuna parte? Bisogna sistemarla. Così Paola Barale ha deciso di chiamare su Skype il suo hairstylist Mauro Situra e si è fatta guidare online in un haircut in diretta. Non c’era da fare chissà quale taglio particolare, ma sistemare un po’ la lunghezza così Mauro Situra la guida.

Come tagliare i capelli con Mauro Situra

Il primo step è quello di dividere i capelli in diverse ciocche. Prima si fa la riga in mezzo, poi si dividono i capelli “a metà” all’altezza dell’orecchio. Si fissano queste ciocche e si fa poi una super coda di cavallo indietro con tutti i capelli rimasti. Con la pony tail bisogna arrotolare i capelli, come un torchon e portare tutto in avanti. Così ci troveremo con un “due dita” di capelli da tagliare. Lo stilista avverte: “non è un taglio netto” bisogna sforbiciare. Così Paola Barale comincia a tagliare. Mauro la guida poi facendo girare il torchon da altre parti e sforbiciando lateralmente, prima da una parte poi dall’altra. L’operazione poi si fa uguale anche davanti sempre con il torchon, e con la frangia.

La tecnica è quindi quella del torchon: “Si chiama alleggerire il taglio senza violenza” spiega Situra e Paola, stupita dal risultato esclama: “Mi sono tagliata i capelli da sola io per la prima volta”.