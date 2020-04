Paulo Dybala, la fidanzata Oriana: “Ho ancora il Coronavirus. Ero negativa, ora di nuovo positiva”, le parole su Instagram.

Tra i volti noti che hanno annunciato di aver contratto il Coronavirus, anche Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini. L’attaccante della Juventus e la sua compagna hanno scoperto di essere positivi circa due settimane fa. Attraverso alcune Instagram Stories, Oriana ha aggiornato i fan sulle loro attuali condizioni di salute. La coppia sta bene ed entrambi non hanno quasi più alcun sintomo. Ma la Sabatini racconta che, dopo essere risultata negativa al test, è tornata positiva. Scopriamo le sue parole nel dettaglio.

Paulo Dybala, la fidanzata Oriana: “Ho ancora il Coronavirus. Sappiamo poco di questo virus”

Oriana Sabatini, compagna dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, ha registrato alcuni video nelle sue Instagram Stories, per aggiornare i fan. “Il 21 marzo io e Paulo siamo risultati positivi al Coronavirus, tre giorni dopo io ero negativa. Ieri mi hanno fatto un altro test e sono di nuovo positiva. Quindi ho ancora il coronavirus”. Con queste parole, Lady Dybala racconta come i risultati del test siano cambiati in così pochi giorni, e aggiunge: “Questa è la prova di quanto poco sappiamo riguardo questo virus”. Ma nonostante l’ultimo esito del suo tampone, Oriana fa sapere ai followers che sia lei che Paulo si sentono bene e non hanno quasi più sintomi: “Ci sentiamo abbastanza bene, continuiamo così e a rimanere in casa. E chi ha qualche dubbio sappia che 15 giorni non bastano, prendetevi cura di voi e degli altri”. La Sabatini sottolinea che non vuole allarmare nessuno e che la sua esperienza può aiutare a tranquillizzare qualcuno, ascoltando anche le storie di persone che guariscono.

L’attaccante Paulo Dybala è uno dei tre calciatori della Juventus ad aver contratto il Coronavirus. Gli altri sono il difensore Daniere Rugani, primo in assoluto in tutta la serie A, e il francese Blaise Matuidi.