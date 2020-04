La mente nella famosa serie tv La Casa di Carta è il Professore: sapete chi lo interpreta? Il suo nome è Alvaro Morte, ecco tutte le curiosità sull’attore!

La serie tv targata Netflix è entrata nel cuore di tutti: La Casa di Carta con la sua trama accattivante è riuscita a creare un vastissimo numero di pubblico in tutto il mondo. E’ la Banda del Professore, guidata dal Professore stesso, protagonista della storia: Sergio Marquina interpreta la mente che conduce i rapinatori nel piano. Un personaggio distaccato, preciso, rigido ed anche, come si scopre andando avanti nella storia, estremamente romantico. Non dava alcun valore ai sentimenti, fin quando non ha incontrato l’ispettore Raquel Murillo, l’amore della sua vita. Ma chi si nasconde dietro quest’eccellente personaggio de La Casa di Carta? Vi sveliamo tutto su Alvaro Morte.

La Casa di Carta, chi è il Professore: età, carriera e vita privata di Alvaro Morte

La mente del fantastico piano in La Casa di Carta è interpretata da Alvaro Morte: è lui l’ambigui e particolare ‘Professore’ nella serie tv spagnola. In Italia è ben noto: dietro la barba ed i suo occhiali, si nasconde uno dei protagonisti della telenovela Il Segreto, parliamo di Lucas Moliner!

Alvaro è nato il 23 febbraio 1975 ad Algeciras, in Andalusia. Ha frequentato la Scuola di Arte Drammatica di Cordova e nel 2012 ha fondato 300 Pistolas, una compagnia teatrale. Ha iniziato a dirigere così spettacoli in teatro come El lazarillo de Tormes, La casa di Bernarda Alba o El Perro del Hortelano. E’ famoso in tutto il mondo per aver interpretato Lucas ne Il Segreto ma anche per essere la mente dell’incredibile piano de ‘La Banda’ ne La Casa di Carta. Alvaro è sposato con una stilista, Blanca Clemente, e dal loro amore sono nati due gemelli, Julieta e Leon, nel 2014.

Questo un post Instagram del famoso attore: