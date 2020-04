Real Housewives di Napoli, anticipazioni ultima puntata: la resa dei conti, chi è la talpa?

Real Housewives di Napoli, venerdì 3 aprile andrà in onda l’ultima puntata: siete curiosi di conoscere tutte le anticipazioni? Ecco i dettagli.

È dal 29 Novembre scorso che, ogni venerdì sera, le Real Housewives di Napoli ci tengono compagnia su Real Time. Dopo il ‘Boss delle Cerimonie’ e ‘Il Castello delle Cerimonie’, con protagonista indiscussa Imma Polese, un altro programma del Canale 31 è stato interamente dedicato a Napoli. Ed, in questo caso particolare, alla Napoli ‘bene’. Sei donne bellissime e con una condizione economica visibilmente agiata hanno raccontato la loro vita tra lusso, nuove avventure lavorative e quant’altro. Questa sera, venerdì 3 Aprile, andrà in onda l’ultima puntata. Dopo ben dieci settimane, le avventure di Stella, Simonetta, Noemi, Daniela, Maria Consiglia e Raffaella sono giunte al termine. Ma cosa ci riserverà questo finale di stagione? Siete proprio curiose di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni ultima puntata Real Housewives di Napoli: cosa accadrà

Ci hanno fatto sognare ed incantare con la loro bellezza, il loro lusso, le sei Real Housewives di Napoli, eppure questa sera andrà in onda l’ultima puntata. Dopo un percorso durato ben dieci settimane, le avventure di queste sei donne stupende ed amiche tra di loro giunge purtroppo al termine. Ecco, ma cosa accadrà in questo finale di stagione? Sappiamo che, in tutte queste puntate, Simonetta, Daniela, Stella, Noemi, Maria Consiglio e Raffaella si sono date abbastanza da fare. Tra litigi, ‘pettegolezzi’, nuovi impegni lavorativi, feste super lussuose e serate di beneficenza, le sei donne hanno incantato tutti con le loro storie. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa ultima puntata?

Chi è la talpa? Ecco. È proprio questo l’argomento principale di questa ultima puntata di Real Housewives di Napoli. In queste dieci settimane, è stata proprio questa la domanda che più ha ‘tormentato’ le giovani donne. Alla quale sembrerebbe che questa sera avremo una risposta. Poste tutti intorno ad un tavolo, le ‘casalinghe napoletane’ cercheranno di capire chi tra di loro non ha fatto altro che mettere ‘pettegolezzi’. Le principali protagoniste di questa resa dei conti, da quanto si apprende dal web, sembrerebbero essere Maria Consiglio e Raffaella. Che, ancora una volta, non perderanno occasione di potersi dire quello che pensano una parte con un’altra.

Noemi Letizia ha un nuovo fidanzato

In una delle recenti puntate, abbiamo potuto vedere Noemi Letizia abbandonare il tetto coniugale perché sospettosa di un tradimento del suo compagno Carlo Pica. Ecco. Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che la bellissima e giovanissima napoletana abbia un nuovo compagno. Sapete chi è lui? È un ex di Pamela Prati.

