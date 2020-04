La quarta stagione de La Casa di Carta è finalmente iniziata, ma sapete tutto dell’attore che interpreta Rio? Ecco tutti i dettagli.

L’attesa è finalmente terminata. La quarta stagione de La Casa di Carta, da venerdì 3 Aprile, ed esattamente dalle ore 9.00 della mattina, è visibile su Netflix. Ebbene si. Le avventure della famosa banda creata da Il Professore è ritornata. Pronta, quindi, a lasciare incantato ed entusiasmato tutto il suo amato ed affezionato pubblico per le sue vicende. Perché, in fondo ammettiamolo, tutti siamo curiosi di sapere come andrà a finire. Se i ladri riusciranno a portare a casa il colpo nella Banca di Spagna. E se Rio, dopo aver lasciato Tokio nella terza stagione, è pronto ad aprirle nuovamente il suo cuore. Ecco. A proposito di Rio, cosa sapete di lui? Oltre che essere giovanissimo e a goderne di un talento unico, conoscete ulteriori dettagli della sua vita? Ecco, questo è l’articolo che fa al caso vostro.

Chi è Rio de La Casa di Carta: età e quando è cambiata la sua vita

Seppure uno dei più giovani, Rio rappresenta uno dei più validi ladri della banda de La Casa di Carta. Innamoratissimo di Tokio, il giovane non perde mai occasione di poter dimostrare a tutti i suoi compagni le sue potenzialità e qualità da ottimo ‘soldato’. Ma cosa sappiamo di lui? Iniziamo con il dirvi il suo vero nome. Lui si chiama Miguel Herran ed è nato a Malaga, in Spagna, il 25 Aprile del 1996. Il suo debutto nel mondo della recitazione avviene nel 2015. Ebbene si. È proprio questo l’anno che ha fortemente cambiato la sua vita. Mentre camminava per strada di notte insieme ad un gruppo di suoi amici, Miguel viene notato dal regista Daniel Guzman che gli propone immediatamente di prendere parte ad un casting. Ecco. Il giovane Herran vi prende parte. E, subito dopo, viene scelto come protagonista della pellicola ‘A cambio de nada’, film che gli permette di vincere il primo riconoscimento, come miglior attore rivelazione nel 2016. Da quel momento, la sua carriera è in ascesa. Soprattutto, in televisione, pensate. Oltre che all’eccellente ruolo di Rio ne La Casa de Papel, Miguel è amato per il ruolo di Cristian nell’altra serie spagnola Elite.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Molto poco! Sul suo canale social ufficiale, infatti, Miguel non è affatto solito condividere scatti riguardanti la sua privacy. Piuttosto, gli piace immortalarsi in fantastici selfie, a volte anche in compagnia del suo cane, e con i suoi colleghi della serie televisiva.