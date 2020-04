Sossio Aruta, la sua compagna Ursula Bennardo ha condiviso un video dell’ex cavaliere prima del suo ingresso nella casa del GF Vip.

Sossio Aruta, lo sappiamo, è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante non sia entrato a far parte del gioco sin dal primo momento, l’ex calciatore ha saputo conquistare la simpatia di tutti i suoi coinquilini e, soprattutto, di tutto il pubblico da casa. Tanto è vero che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, il compagno di Ursula Bennardo è stato il primo ad aggiudicarsi la finale. Con la sua simpatia e la sua esuberanza, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha portato una vera e propria ventata di aria fresca in quella casa. E i telespettatori del programma hanno voluto premiarlo in questo modo. Tuttavia, qualche ora fa, la sua fidanzata ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, un video che risale a qualche giorno prima del suo ingresso in casa. Visibilmente emozionato per questa grandissima opportunità offertagli, Sossio ha espresso delle parole davvero da brividi per la calabrese.

Sossio Aruta, il video a pochi giorni dal Grande Fratello Vip

Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, a Sossio Aruta è stata offerta un’opportunità davvero pazzesca: partecipare al Grande Fratello Vip. Era il 24 Febbraio scorso quando, per la prima volta, l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi entrava a far parte della casa di Cinecittà. Da quel momento, il calciatore è entrato nel cuore di tutti gli italiani. Non è un caso, infatti, se è stato il primo concorrente a conquistare la finale. Tuttavia, qualche ora fa, la sua compagna Ursula ha condiviso un video che risale a qualche giorno prima del suo ingresso in casa. Tramite diverse Instagram Stories, la bella calabrese ha mostrato queste immagine del tutto inedite del suo compagno.

‘A volte la vita è proprio imprevedibile’, così inizia a parlare Sossio Aruta alla sua compagna Ursula. Da quando è nata la loro primogenita Bianca, è stata la prima volta che la coppia si è separata. ‘So benissimo che sarai la prima tifosa, so che mi seguirei tutti i giorni insieme alla nostra principessa, so farai il tifo per me ed io ti farò essere orgogliosa di me e vedrai un Sossio che non avrai mai visto’, conclude l’ex calciatore questo video. Insomma, della parole davvero uniche. Che non soltanto tendono a sottolineare quanto lo abbia spiazzato la chiamata del Grande Fratello Vip, ma quanto il legame tra lui ed Ursula sia davvero unico.