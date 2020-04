Tokyo nella famosa serie spagnola La Casa Di Carta è interpretata da Úrsula Corberó: ecco tutte le curiosità sull’attrice.

La Casa di Carta è la serie Netflix spagnola entrata nel cuore di moltissimi spettatori. La trama accattivante ha catturato l’attenzione di tutto il mondo: la ‘Banda del Professore’, seguita dal Professore stesso, sono il vero motore della storia. Una delle protagoniste è Úrsula Corberó, colei che interpreta l’esplosiva Tokyo. Sensuale, impulsiva, sfrontata e tanti altri sono i lati caratteriali del personaggio che nella serie tv è una vera e propria mina vagante. In La Casa di Carta l’hanno inquadrata tutti, ma chi è Tokyo nella vita reale? Vi sveliamo tutto sull’attrice!

La Casa di Carta, chi è Tokyo: età, carriera e fidanzato di Ursula Corberò

Ursula Corberò Delgado è l’attrice spagnola di successo che interpreta Tokyo ne La Casa di Carta. E’ nata l’11 agosto 1989 a Barcellona: IMDb, il famoso sito web che offre info su film e attori, ci fa sapere che sin da piccola la Corberò capì che la sua passione era per la recitazione. A soli 6 anni prese parte ad una pubblicità: a 13 anni iniziò a studiare. In Spagna, la giovane 30enne è diventata famosa nella serie tv Fisica o chimica, in cui ha interpretato Ruth. Sono tanti i film a cui ha preso parte l’esplosiva Tokyo come Afterparty, Paranormal Xperience 3D, Quien Mato e Bambi?. L’apice del suo successo è arrivato con La Casa di Carta: nella serie è una delle protagoniste e la voce narrante. Ha ottenuto, grazie alle sue eccellenti performance, la nomination come Miglior Attrice ai Premios Feroz ed ai MIM Series.

Domanda di molti maschietti innamorati del suo bel viso e del suo fisico scolpito è: “Ha un fidanzato?”. La risposta è sì! Chino Darin è la sua dolce metà conosciuta sul set di una serie televisiva, L’ambasciata. I due sono fidanzati dal 2016 e si mostrano spesso insieme sui social, come qui: