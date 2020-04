Un posto al Sole, stasera ultima puntata: il dolore di Patrizio Rispo

Un posto al sole si ferma per l’emergenza Coronavirus: Patrizio Rispo racconta in un’intervista tutto il suo dolore per lo stop subito dalla serie tv

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Un posto al sole, serie tv ambientata a Napoli in onda su Rai Tre. Da lunedì andranno in onda le repliche del 2012. La serie televisiva è stata sospesa in seguito all’emergenza Coronavirus, che ha messo in ginocchio l’Italia ed ha stravolto i palinsesti televisivi. Allo scoppiare dell’emergenza, le registrazione delle puntate sono state sospese e la produzione è stata costretta a correre ai ripari. Le repliche saranno anche un modo per omaggiare attori scomparsi, come Regina Senatore e Antonio Pennarella.

Un Posto al Sole, puntate sospese: il dolore di Patrizio Rispo

Anche le puntate della soap opera napoletana sono state sospese: questa sera andrà in onda l’ultima puntata, mentre da lunedì ci saranno le repliche. L’attore Patrizio Rispo, che nella serie tv interpreta Raffaele Giordano, è stato intervistato da Fanpage, al quale ha dichiarato: “Siamo tutti affranti per il fatto che questa sera va in onda l’ultima puntata inedita ma dobbiamo essere di esempio e sarebbe un tradimento a quella che è la vocazione del nostro lavoro”. L’attore dunque dichiara di essere affranto, ma la scelta è stata inevitabile. Rispo, inoltre, confessa che alcune puntate, quando riprenderanno le registrazioni, potrebbero subire dei cambiamenti: “Abbiamo diverse scene girate ma non sono complete. Credo che bisognerà anche riscrivere certe cose, bisogna capire cosa succederà dopo”.

La produzione, però, non lascerà solo il proprio pubblico: da lunedì, come abbiamo già detto, andranno in onda le repliche del 2012 e ci saranno anche attori che non fanno più parte del cast. Tra questi ci sarà Cristiana Dell’Anna, che nella serie televisiva ambientata a Napoli interpreta le gemelle Cirillo. Le puntate ripercorreranno in particolare la storia d’amore tra Serena e Filippo.