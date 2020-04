Amici, chi è il vincitore della diciannovesima edizione: ecco chi ha trionfato tra Gaia, Giulia, Javier e Giulia, tutte le emozioni della finale.

La diciannovesima edizione di Amici è ormai giunta al termine. Ieri sera, venerdì 3 Aprile, su Canale 5 c’è stata l’attesissima finale dello show, che è andato in onda in maniera molto ‘particolare’ in queste settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in quarantena tutta l’Italia. Niente pubblico, né duetti per i cantanti e coreografie con distanza di sicurezza per i ballerini. Tutte misure, queste, necessarie a garantire la sicurezza di tutti, dai concorrenti agli addetti ai lavori. Cambiamenti anche in giuria, con Loredana Berté che è stata presente solo nelle prime due puntate e poi ha preferito non muoversi più da Milano, cedendo il posto prima a Christian De Sica e poi ad Alessia Marcuzzi. In finale sono arrivati quattro grandi talenti, due ballerini e due cantanti: Javier, Nicolai, Gaia e Giulia. Chi ha vinto nei diversi circuiti di danza e canto? E chi si è aggiudicato il premio finale? Scopriamolo insieme!

Amici, chi è il vincitore della diciannovesima edizione: Gaia e Javier in finalissima

La puntata di Amici di ieri sera si prospettava ricca di grandissime emozioni e inaspettati colpi di scena. E così è stato. In gara c’erano Javier, Nicolai, Gaia e Giulia. I due ballerini hanno sempre avuto un rapporto difficile, fatto di grande competizione e di scontri, anche pesanti. Ora, però, la situazione è cambiata e il loro rapporto è molto migliorato. Gaia e Giulia, invece, pur essendo molto diverse, hanno sempre avuto grande rispetto e stima reciproca, senza arrivare mai allo scontro. In settimana le due cantanti hanno invece avuto un duro confronto con Javier, perché non hanno gradito alcuni suoi comportamenti.

La finale si è aperta con un discorso da brividi di Maria De Filippi ai 4 finalisti e con l’ingresso a sorpresa di Alberto Urso, che ha voluto fare il suo augurio ai concorrenti. Poi è cominciata la gara. Il primo girone è stato giudicato dal televoto e dalla Var, che hanno decretato l’eliminazione di Nicolai. Il ballerino, dunque, è il quarto classificato di questa edizione, mentre Javier è diventato automaticamente il vincitore della categoria ballo, ottenendo un premio di 50mila euro. “Ne darò 15mila a Nicolai”, ha dichiarato il ballerino cubano, a dimostrazione dell’affetto che lo unisce al suo collega. Dopo l’uscita di Nicolai c’è stato un momento di tensione tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano, che hanno avuto un battibecco in diretta. Poi, però, si è tornati alla gara. Il secondo girone di esibizioni, votato dal televoto e dalla giuria, ha visto al primo posto Gaia, che è passata dunque alla finalissima. Un ballottaggio tra Giulia e Javier ha decretato l’eliminazione della cantante. Gaia, dunque, ha vinto il circuito di canto. Ma come sarà andata la sfida tra Javier e Gaia? E, soprattutto, chi ha vinto?

Un ultimo duello tra la cantante e il ballerino più che emozionante. Alla fine del quale abbiamo scoperto il trionfatore di quest’anno. A vincere la diciannovesima edizione di Amici è stata Gaia Gozzi.