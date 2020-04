Amici 19, il commento di Giulia Molino arrivato dopo la super finale di ieri sera: “La mia vittoria più pura”, il post di ringraziamento sui social

Ieri sera abbiamo assistito alla super finale di Amici 19, alla cui finale erano arrivati in 4: Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Le due cantanti e i due ballerini si sono sfidati a colpi di note e passi di danza, fino a decretare il vincitore assoluto della gara, che si è poi rivelata Gaia Gozzi. Il primo eliminato della competizione è stato Nicolaii Gorodiskii, che nonostante abbia dimostrato di essere all’altezza della situazione, grazie al suo enorme talento, non è risultato tra i favoriti del pubblico. Nella fase successiva, Giulia è stata tra le protagoniste indiscusse, non solo per il suo talento, ma anche per le numerose critiche ricevute dalla sala stampa. La cantante, infatti, non ha ricevuto molti complimenti e sebbene molti di questi commenti siano stati volti ad una sua crescita personale, si può ben immaginare che non le siano molto piaciuti. Nonostante ciò però, dopo essere stata eliminata ha spiegato di essere molto felice del suo percorso e che si augura che la sua carriera continui ancora.

Amici 19, il commento di Giulia Molino: “La mia vittoria più pura”

Giulia Molino è stata la terza classificata di questa edizione di Amici, arrivata dietro gli amici Javier Rojas e Gaia Gozzi. La cantante si è sentita dire spesso durante la puntata dalla sala stampa che la sua non è un’identità musicale ben centrata e sebbene inizialmente abbia ribattuto più volte sulla non veridicità della cosa, ha poi spiegato che avere stili diversi non fa di lei un’artista senza identità. Dopo l’eliminazione, è rimasta dietro le quinte col compagno di avventure Nicolai, per aspettare la fine della competizione. Rientrata in studio ha ricevuto le scuse dei giornalisti che le hanno spiegato che quello è il loro lavoro e i loro commenti sono volti alla crescita personale e artistica. Finita quest’incredibile esperienza la ragazza ci ha tenuto ha ringraziare davvero tutti per la splendida possibilità che ha avuto partecipando ad Amici, prima in diretta e poi anche sui social!

Attraverso il suo profilo Instagram infatti la cantante scrive: ““Nonostante il tempo passi, Giulia è ancora la stessa”, sì, è davvero così. In questa scuola mi sono messa in discussione, tentando ogni giorno di ricercare la versione migliore di me, senza fermarmi mai. Qui ho pianto, ho gioito, mi sono donata in ogni mia forma, ho semplicemente VISSUTO.

Il mio ringraziamento più grande va a voi, scugnizzi miei, che fino all’ultimo istante mi avete sostenuta e supportata. Sembrerà banale, ma io, il vostro calore, sono riuscita ad avvertirlo nonostante non poteste essere fisicamente con me in quello studio. Siete la mia vittoria più bella, la mia vittoria più pura, la più vera.” Un dolcissimo modo per ringraziare tutti i suoi fan che l’hanno sostenuta e continueranno a farlo.