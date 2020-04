Amici 19, Gaia Gozzi vince il talent show: la reazione dei professori

Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 19, dopo la puntata del talent show sono arrivate le reazioni dei professori: ecco le loro parole

Ieri sera è andata in onda la finale del serale della diciannovesima edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi conferma la leadership negli ascolti e chiude un’edizione segnata dall’emergenza Coronavirus. Anche ieri sera lo studio era vuoto, presenti solo gli addetti ai lavori, la giuria e i professori. Il primo girone è stato perso da Nicolai, che si è classificato al quarto posto ed ha regalato la vittoria nella categoria ballo a Javier. Il secondo girone, invece, ha visto confrontarsi Javier e Giulia. La sfida è stata vinta dal ballerino, decretando il terzo posto della Molino. L’ultima sfida, piena di emozioni e spettacolo, ha visto fronteggiarsi il ballerino cubano con Gaia. L’ultima sfida è andata alla cantante italo-brasiliana, che si è aggiudicata la diciannovesima edizione del talent show. Una vittoria quasi annunciata: la Gozzi, infatti, era la favoritissima ed ha confermato i pronostici.

Amici 19, Gaia Gozzi trionfa: la reazione dei professori

La vittoria di Gaia ha suscitato parecchio entusiasmo. La cantante ha vinto con un tripudio di voti. Alcuni professori del talent show si sono espressi subito dopo la vittoria della italo-brasiliana. Uno dei primi è stato Stash, che su Instagram ha scritto: “Sono troppo contento per te. Te lo meriti“. Il commento del leader dei The Kolors è stato seguito da quello di Rudy Zerbi. Il professore faceva il tifo per Giulia Molino, classificatasi terza, ma non ha potuto non omaggiare la vittoria della cantante: “Complimenti Gaia per non aver smesso di credere nella tua Musica e per aver scelto di ripartire dalla scuola per crescere insieme alla tua Arte”. Tra gli altri professori, anche Timor Steffens si è congratulato con la vincitrice del talent show di Canale 5.

Non risultano commenti alla puntata di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre Anna Pettinelli si è congratulata con tutti ed ha ringraziato il programma: “Grazie ragazzi di Amici 19, del vostro talento, di avermi permesso di trasmettervi la mia passione per la musica e la mia esperienza,di avermi consentito di darvi una mano per la strada dei vostri sogni, di avermi dimostrato stima e affetto”. Gaia, invece, non si è ancora espressa sui social, probabilmente perchè non ha ancora preso possesso dei social o meglio ancora si sta godendo la meritata vittoria. Il suo inedito nel frattempo è stato già trasmesso dalle migliori radio italiane. L’ascesa dalla cantante italo-brasiliana inizia adesso.