Amici 19, attimi di tensione in diretta: un tecnico dello studio spintona un suo collega

Amici 19, attimi di tensione in diretta televisiva: un tecnico dello studio ha spintonato un suo collega, che cosa è successo.

La puntata finale di Amici 19 è stata davvero formidabile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, abbiamo scoperto in diretta la vincitrice di questa edizione, ma anche per i tantissimi colpi di scena a cui siamo soliti assistere. Come raccontato in un nostro recente articolo, dopo l’eliminazione di Nicolai, Maria De Filippi ha duramente rimproverato Alessandra Celentano e Timor Steffens per non essersi alzati al saluto del ballerino ucraino. ‘Non lo trovo educato’, ha detto la padrona di casa ai due membri della commissione di ballo. Ma non è affatto finita qui. Perché, appena terminato il classico momento di divertimento e spensieratezza dedicato a Rudy Zerbi, c’è stato un vero e proprio momento di tensione tra due tecnici dello studio.

Amici 19, attimi di tensione in diretta tra due tecnici di studio: cos’è successo

Sono trascorse un paio di ore da quando la Finale di Amici 19 è iniziata ad andare in onda. Fino a questo momento abbiamo assistito all’eliminazione di Nicolai e a delle performances di ciascun ragazzo rimasto in gara davvero incredibili. Fino a quando, come consueto, Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio al quiz di Rudy Zerbi con Al Bano Carrisi e Romina Power. Attaccato a degli elastici che gli hanno permesso di fluttuare nell’aria, il professore di canto ha ‘interrogato’ la celebre coppia su alcuni momenti più importanti del loro storia d’amore. Alla fine della ‘gara’, di cui il vincitore è stato il pugliese, il giudice di Tu si que Vales è stato ‘catapultato’ in una piscina pienissima d’acqua. Il momento, ammettiamolo, è stato davvero divertente. Anche Maria De Filippi, pensate, non si è affatto trattenuta dal ridere. Tuttavia, quello che è accaduto dopo è davvero inaspettato. Perché tra due tecnici di studio che si sono prestati immediatamente a trasportare la piscina al di fuori dello studio, si sono vissuti degli attimi di vera e propria tensione.

Non sappiamo cosa sia successo tra questi due tecnici di studio, fatto sta, mentre trasportavano fuori dallo studio la piscina, uno di loro ha spinto l’altro. Tuttavia, l’episodio che è stato ripreso dalle telecamere non è assolutamente passato inosservato. Tanto è vero che, in un batter baleno, ha fatto un vero e proprio giro del web.

Maria De Filippi chiede consiglia ad Alessia Marcuzzi

Era tutto rigorosamente in diretta, l’ultima puntata di Amici 19. È proprio per questo motivo che, in diverse occasioni, la padrona di casa ha dovuto leggere il regolamento per il televoto da casa. Ecco. È proprio in questo momento che ha chiesto ‘consigli’ ad Alessia Marcuzzi su come doveva comportarsi.