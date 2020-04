Amici, Al Bano e Romina: “Il nostro ultimo bacio?”, momento di ‘imbarazzo’ in diretta, ecco cos’è successo durante la finale del talent, siparietto imperdibile tra i due.

La finale di Amici ha regalato, come sempre, grandissime emozioni e tanti colpi di scena. A vincere il talent è stata Gaia, che si è aggiudicata anche il primo posto nel circuito canto. Secondo Javier, che ha vinto per la categoria ballo, terza Giulia e quarto Nicolai. Questa la classifica dell’ultima puntata, durante la quale non sono mancati momenti di tensione, come quello accaduto in diretta tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano, o anche quello avvenuto dietro le quinte tra due tecnici e ripreso per un attimo dalle telecamere. Tante, però, anche le emozioni, in particolare per il discorso a inizio puntata di Maria per i 4 finalisti, e le risate durante il consueto appuntamento con Al Bano e Romina, che ogni venerdì sono ospiti in studio per giocare con i professori, in particolare con Rudy Zerbi. Anche ieri sera il professore di canto si è bagnato completamente durante il gioco ‘Quanto mi conosci’, che consiste in una serie di domande che Al Bano e Romina si rivolgono a vicenda per capire quanto sanno l’uno dell’altra. Durante il gioco c’è stato anche un siparietto imperdibile tra i due, in merito al loro ultimo bacio: ecco cos’è successo.

Durante la finale di Amici c’è stato, come sempre, il gioco ‘Quanto mi conosci’, che vede protagonisti Al Bano e Romina. I due si sono rivolti una serie di domande per testare la conoscenza l’uno dell’altra. Uno degli interrogativi rivolti alla ex coppia da Maria De Filippi riguardava il loro ultimo bacio: “Quando è avvenuto?”, ha chiesto la conduttrice. Mentre Al Bano ha risposto dicendo che non lo ricordava perché è passato tanto tempo, Romina ha ‘punzecchiato’ l’ex marito con una battuta inaspettata: “Ma come? E’ stato poco fa, dietro le quinte”. Una risposta che ha creato un attimo di ‘imbarazzo’, anche se è sembrato chiaro a tutti che la cantante stesse solo scherzando. “Gliela passiamo sta bugia?”, ha replicato a tono Al Bano, mettendo così in chiaro le cose.

I due hanno dimostrato ancora una volta la loro grande complicità, nonostante tanti anni di separazione, e hanno fatto come sempre divertire il pubblico con la loro simpatia e soprattutto con la loro musica.