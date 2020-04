Sul suo canale social ufficiale, Anna Tatangelo ha pubblicato un video del 2002 quando, quindi, ha partecipato per la prima volta a Sanremo.

È una delle cantanti più in voga, Anna Tatangelo. Con la sua infinita bellezza e una voce da sogno, la giovane cantante di Sora continua a riscuotere un successo davvero assoluto nonostante siano passati numerosi anni dal suo debutto. Non soltanto ogni suo singolo o disco musicale ottiene un record pazzesco e ciascuna data dei suoi tour ottengono un sold-out assoluto, ma anche su Instagram l’ex compagna di Gigi D’Alessio è una vera e propria celebrità. Suo sul canale social ufficiale, la Tatangelo conta 1 milione e mezzo di followers. Motivo per cui non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, chiusa in casa per la quarantena, ha spulciato nell’album dei ricordi mostrando ai suoi sostenitori un video del 2002. Quindi, agli albori della sua carriera da cantante. Ma siete curiosi di vederla?

Anna Tatangelo in un video del 2002: com’è cambiata

Sappiamo che stare chiusi in casa non è assolutamente cosa da poco. Certo, le attività da svolgere sono davvero tantissime. A partire, quindi, da una maratona di film, di serie televisive. Fino a leggere, studiare, scrivere e dedicarsi alla pulizie di ‘primavera’. Ma non è finita qui. Vi è mai venuto in mente di ‘rispolverare’ vecchi ricordi? È proprio questo che ha fatto, qualche ora fa, Anna Tatangelo. Come mostrato dalle sue recenti IG Stories, la giovane cantante di Sora ha mostrato ai suoi followers diversi video che riguardano gli inizi della sua carriera. È partita, quindi, dal 2001. Quando, a soli 14 anni, ha tentato la strada per il Festival di Sanremo. Fino al 2002. Quando, per la prima volta in assoluto, ha calcato il palco dell’Ariston. Ecco, siete curiosi di vederla e, soprattutto, constatare com’è cambiata negli anni? Guardiamo le due immagini a confronto.

Ecco, questa è Anna ‘oggi’. Che dire? Stupenda e favolosa.

Questa, invece, è Anna Tatangelo nel 2002. Davvero una ragazzina, quindi, ma con una bellezza identica ad adesso. Certo, adesso è più matura, è donna, ma il suo fascino non è affatto cambiato in tutti questi anni. Siete d’accordo?