Anna Tatangelo ‘in piena Tik Tok mania’: balletto imperdibile pubblicato sul profilo Instagram della cantante.

Sono in tanti i vip che utilizzano i social per tenersi in contatto con i fan. E, ultimamente, il fenomeno ‘Tik Tok’ coinvolge sempre più volti noti. Da Emma Marrone a Cecilia Rodriguez, in tante si divertono a ballare o cantare seguendo i divertentissimi audio proprosti dal social network. E, qualche ora fa, è stata la volta di Anna Tatangelo. La bellissima cantante si è definita ‘in piena Tik Tok mania’ ed ha mostrato ai fan di Instgaram un video che non è passato di certo inosservato. Un balletto imperdibile, quello della cantante, che ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Diamo un’occhiata.

Anna Tatangelo ‘in piena Tik Tok mania’: boom di likes per il balletto pubblicato su Instagram

Amici di Tik Tok, anche la bellissima Anna Tatangelo si diverte utilizzando video sul social network più famoso degli ultimi mesi. Sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, la cantante ha pubblicato un video registrato proprio su Tik Tok. Un video in cui Anna si cimenta in un balletto che non passa affatto inosservato. Una valanga di commenti ha invaso il post: i complimenti per la bellezza della Tatangelo non si contano! Curiosi di vedere il video? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto! La ‘tiktokdance’ della Tatangelo ha fatto impazzire davvero tutti. Nel post, Anna ricorda anche l’appuntamento andato in onda questa sera con Viva Rai Play, lo show di Fiorello al quale la cantante ha partecipato.

Anna Tatangelo si conferma una delle cantanti più seguite del momento, e non solo ai suoi concerti! Su Instagram, la cantante ha bel 1,5 milioni di followers, che la sostengono costantemente. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della bellissima Anna? Non ve ne pentirete!