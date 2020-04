Ascolti tv, venerdì 3 aprile: testa a testa tra Amici e Gifted

Qual è il programma televisivo più seguito nella serata appena trascorsa di venerdì 3 aprile? Chi ha ottenuto il maggior numero di share e di telespettatori? Gli ascolti tv.

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, venerdì 3 aprile 2020? La televisione, in questo particolare momento storico sta aiutando molte persone a passare le giornate e a far passare il tempo mentre si è in quarantena. Non potendo uscire, chi non usufruisce di servizi di streaming come Netflix, si affida alla programmazione televisiva classica della Rai e di Mediaset. I risultati, nonostante il palinsesto tv sia stato completamente stravolto per l’emergenza Coronavirus, si vedono. Tantissimi programmi infatti stanno ottenendo un boom di ascolti, proprio come è successo ad Amici.

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 3 aprile

Ieri sera, venerdì 3 aprile è andata in onda la finale di Amici 2020 ed erano moltissimi ad attendere il verdetto negli studi chiaramente senza pubblico. A vincere è stata Gaia Gozzi, ma non solo lei. Il programma infatti è stato seguito da 4.822.000 spettatori, pari al 22.8% di share. Vittoria in termini di share, ma come telespettatori ha trionfato invece su Rai 1 il programma Gifted. Ottimi risultati anche per The Good Doctor su Rai 2 con 2milioni di spettatori. Quarto posto per Run All Night, che ha totalizzato 1milione e 700mila spettatori. Si attestano invece attorno al milione e mezzo Passeggeri notturni su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4 e Propaganda Live, su La7 con il 5.9% di share.

I programmi del pre-serale

La battaglia invece del pre-serale, considerando che si tratta di molti programmi in replica è stata vinta da Striscia La Notizia con 6milioni di spettatori, seguita da I Solti Ignoti, L’Eredità e Avanti un Altro. Nello specifico abbiamo:

Rai 1 – L’Eredità: 4.624.000 di spettatori e il 18.6% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 4.593.000 di spettatori e il 19% di share;

Rai 1 – Soliti Ignoti: 5.338.000 di spettatori e il 17.1% di share;

Rai 3 – Un Posto al Sole: 2.075.000 di spettatori e il 6.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 6.034.000 di spettatori e il 19.3% di share;

TV8 – Guess my Age: 773.000 di spettatori e il 2.5% di share

Pomeriggio in tv: gli ascolti

Per quanto riguarda il pomeriggio, che invece è caratterizzato da uno stravolgimento molto più intenso a livello di programmazione vediamo che: