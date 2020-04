La Casa di Carta 5: anticipazioni sulla prossima stagione e data di uscita

Quinta stagione in arrivo per La Casa di Carta e si parla anche di una sesta e di uno spin-off su Berlino: cosa sappiamo?

Fan de La Casa di Carta tenetevi pronti perché c’è una bella notizia in arrivo: ci sarà la quinta stagione della serie! La notizia è arrivata da poco, praticamente subito dopo la messa in onda della quarta stagione delle serie che ha incollato allo schermo milioni di persone. State tranquilli, non troverete spoiler su quanto accadrà nella quarta qualora non abbiate ancora visto la serie. Vi racconteremo solo le curiosità sulla prossima stagione!

Quando si farà la quinta stagione de La Casa de Papel?

Girano ormai molte notizie intorno alla quinta stagione delle serie anche perché la quarta, senza spoilerare nulla, ha avuto l’ennesimo finale aperto. I fan che hanno già divorato la quarta stagione quindi sono rimasti a bocca aperta, ma allo stesso tempo felici perché le avventure non sono ancora finite. Su quando andrà in onda la nuova stagione de La Casa di Carta non abbiamo notizie certe anche perché l’emergenza Coronavirus sta tenendo sotto scacco il mondo intero, Spagna compresa. Inoltre pare che l’attrice Itziar Ituno sia malata proprio di Covid-19. La donna sta bene, ma l’interprete di Raquel, ossia Lisbona, non può certo tornare sul set che, chiaramente oggi è bloccato come tutte le altre riprese. La Casa de Papel quindi dovrebbe, sempre secondo svariate voci di corridoio, tornare a ottobre 2021. Tra molto più di un anno. Una data lontana certo, ma almeno c’è la certezza che la serie si farà anche se Tokyo, Ursula Corbero comincia ad essere molto richiesta anche all’estero e pare stia girando anche il suo primo film in America.

Cosa potrebbe succedere nelle nuova stagione?

Per quanto riguarda poi le anticipazioni proprio della serie tv e della quinta stagione sappiamo che molto probabilmente ci sarà anche una sesta season. Forse quella finale. Ma si sta preparando, pare, anche uno spin-off su Berlino personaggio scomparso ma amatissimo dal pubblico e che non vede l’ora di poterlo seguire di nuovo nelle sue avventure e con il suo stile inconfondibile. Potrebbe poi succedere che il Professore nella quinta stagione venga arrestato e potrebbero morire anche altri personaggi visto che sono scomparsi già altri membri della banda.

Lo stesso Alvaro Morte pare abbia detto che non vuole rimanere a lungo nella serie in quanto, a suo dire, non serve girare mille stagione, ma farne il giusto numero e lasciare una buona impressione.