Chiara Ferragni, spunta la foto del passato: “Nonna ci manchi ogni giorno”, messaggio da brividi dell’influencer, tutti notano un dettaglio.

Chiara Ferragni in questo periodo è in quarantena, proprio come la maggior parte del popolo italiano, costretto a rimanere in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. L’influencer sta avendo un ruolo molto attivo nell’aiutare gli ospedali lombardi, i più colpiti dalla pandemia globale. Lei e suo marito Fedez hanno prima fatto un’importante donazione al San Raffaele di Milano e poi hanno dato il via a una raccolta fondi che ha permesso di costruire un nuovo reparto di terapia intensiva nell’ospedale del capoluogo lombardo. Oltre a questo, Chiara sta tenendo molta compagnia ai suoi followers, proponendo tutti i giorni foto e video che la mostrano nella sua quotidianità, cosa che lei ha sempre fatto anche in tempi ‘normali’, ma che in questo periodo sta facendo con maggiore intensità. L’influencer e Fedez strappano sempre un sorriso ai loro milioni di followers con imperdibili siparietti di coppia che raccontano la loro quarantena, o con i video che mostrano come stanno trascorrendo le giornate. Non è tutto, però, perché Chiara condivide con i fan anche le sue emozioni e poco fa ha postato una foto del passato, ricordando con parole da brividi la sua amata nonna, scomparsa alcune settimane fa: ecco cosa ha detto.

Chiara Ferragni, spunta la foto del passato con un messaggio da brividi per la nonna: “Ci manchi ogni giorno”

Chiara Ferragni è molto legata alla sua famiglia e lo ha sempre dimostrato anche sui social. Il suo profilo Instagram è pieno di dolci dediche alle sue sorelle Francesca e Valentina, con cui condivide spesso anche le vacanze, mostrando tutti i momenti più divertenti sui social. Spesso, però, Chiara ha parlato anche di sua nonna, alla quale era affezionatissima e che è venuta a mancare qualche settimana fa. Poco fa l’influencer ha avuto un ‘momento nostalgia’ e si è lasciata andare ai ricordi, pubblicando sul suo profilo una vecchia foto di lei da bambina con la nonna, la mamma e sua sorella Francesca appena nata, che si trova tra le braccia della nonna. Accanto allo scatto, la dolce e malinconica didascalia scritta dalla Ferragni: “Nonna ci manchi ogni giorno. Quasi un mese senza di te e ancora non sembra vero”, scrive l’influencer.

Nella foto pubblicata da Chiara, lei è la bimba seduta sulla sinistra, mentre sua sorella Francesca è la neonata. Tantissimi i commenti alla foto, molti dei quali sottolineano l’incredibile somiglianza tra la Ferragni e suo figlio, il piccolo Leone. Siete d’accordo anche voi?