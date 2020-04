Chi è il marito di Cicelys Zelies, la Madre Natura che vedremo stasera a Ciao Darwin in prima serata su Canale Cinque, dalle 21:25

Stasera vedremo andare in onda un’altra puntata di Ciao Darwin, registrata l’anno scorso e facente parte dell’edizione di ‘Terre Desolate’. Tra i momenti più attesi delle puntate, certamente c’è l’apparizione di Madre Natura, che settimana scorsa era rappresentata da Angelina Michelle. Questa settimana vedremo invece Cicelys Zelies, una madre natura davvero spettacolare, dal sangue cubano. Cicelys arriva dalla capitale Cubala, l’Avana, ed è riuscita a coronare il suo sogno di diventare modella anni fa, grazie ad uno stilista partenopeo stimato e apprezzato nel mondo: Rocco Barocco. Grazie a lui ha mosso i primi passi nel mondo della moda, diventando poi famosa anche sul piccolo schermo, grazie alla sua partecipazione al Chiambretti Night. Ma Napoli non le ha portato solo una casa, e una carriera nel mondo della moda… Nel bel gioiello campano, madre natura ha trovato anche l’amore!

Ciao Darwin, chi è il marito di Madre Natura, Cicelys Zelies?

Cicelys Zelies è una modella ormai di fama internazionale ed è diventata famosa anche sul piccolo schermo, per aver preso parte al Chiambretti Night, Domenica Live e Il Senso Della Vita. I suoi primi passi nel mondo della moda li muove grazie allo stilista Napoletano Rocco Barocco, che si innamora della sua presenza scenica. Cicelys è molto attiva sui social, dove non mancano i commenti di apprezzamento per la sua presenza decisamente spettacolare. La donna vanta non solo una pelle perfetta, ma un corpo sinuoso e snello, curve mozzafiato e il fisico scolpito di chi lavora sodo in palestra. Arrivata a Napoli per lavoro, non è solo la fama che trova, ma anche l’amore! La bella Madre Natura proprio a Napoli incontra Diego Taiani, che di lavoro fa il deejay. Dopo una iniziale frequentazione, i due si sposano nel 2017 e il 29 ottobre del 2019 la donna annuncia di aspettare un figlio dal marito! I due appaiono davvero molto uniti e innamorati e non mancano gli scatti romantici sul profilo di entrambi.

Sul conto di Diego Taiani non sappiamo dirvi di più, l’uomo è molto riservato, ma non manca di dedicare alla moglie dei dolcissimi post sul suo profilo Instagram Ufficiale, in cui le rammenda tutto il suo amore. L’uomo si ritiene molto fortunato ad averla accanto e adesso stanno per avere il loro primo figlio.