Coronavirus, Gabriella Pession bloccata in America con il marito: ‘Può sembrare paradossale, ma vorrei essere in Italia’, le parole inaspettate

L’arrivo del Coronavirus non ha risparmiato alcun paese del Globo e attualmente tutte le Nazioni e i relativi Paese stanno lottando per debellarlo, anche se in modi differenti. Molti sono gli Italiani che purtroppo in questo momento si trovano fuori dall’Italia, separati dalle famiglie e che stanno cercando un modo e un tempo migliore per poter rientrare nel Paese. Tra queste persone, c’è anche l’attrice Gabriella Pession, attrice di fama internazionale, che ultimamente abbiamo visto nel telefilm ‘Oltre La Soglia’. La donna si trova attualmente in America, più precisamente a Venice, insieme al figlio e al marito. L’attrice si era recata in America proprio per andare a trovare il marito, Richard Flood, che era impegnato con le riprese di Grey’s Anatomy. Il viaggio sarebbe dovuto volgere al termine il 23 di febbraio, ma i blocchi imposti dall’Italia e dagli altri paesi per evitare la diffusione del virus, hanno reso impossibile il rientro della donna.

Coronavirus, Gabriella Pession in America: ‘Può sembrare paradossale, ma vorrei essere in Italia’

Oggi pomeriggio, durante la puntata di Verissimo, in cui sono andate in onda alcune vecchie e importanti interviste dell Toffanin, sono stati fatti vedere anche dei Video di alcuni personaggi famosi, che hanno voluto mandare un messaggio significativo a tutti gli Italiani. Tra questi c’è sicuramente l’attrice Gabriella Pession, che attualmente è rimasta bloccata a Venice Beach a Los Angeles, in America. L’attrice vi si era recata col figlio Giulio per andare a trovare suo marito Richard Flood alle prese con le registrazioni della serie tv Med Drama, Grey’S Anatomy. Durante il messaggio a Verissimo, la donna ha spiegato la difficile situazione che si vive in America, e l’impossibilità per molti di accedere alle cure mediche e all’analisi tramite tamponi. Durante il messaggio la donna ha detto: “Un piccolo saluto da Los Angeles, mi trovo qui da due mesi, eravamo venuti io e mio figlio, per stare un paio di settimane a febbraio a trovare il papà che si trovava su set di Grey’s Anatomy. Siamo rimasti bloccati qui, per l’emergenza Coronavirus in Italia, che poi è arrivata anche qui…

Siamo in isolamento da quasi due settimane, la situazione qua in America è un po’ più controversa. Non si sa bene quanti tamponi siano disponibili, quanti siano stati fatti e quanti contagiati ci sono… In questo momento vorrei essere in Italia, per quanto possa essere paradossale. Il fatto di essere lontani da casa in un momento di emergenza è davvero difficile…”. L’attrice ci ha tenuto particolarmente a ringraziare tutti i medici, i ricercatori, tutti coloro che questa battaglia contro il mostro che sta mangiando il Mondo la stanno facendo in prima linea. Parole certamente toccanti e molto sentite che l’attrice ha voluto rivolgere a tutti i suoi concittadini. Per il video integrale potete cliccare qui!